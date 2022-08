Forsvarsfyrtårn ligner en stor gevinst i VFF

VRÅ:21-årige Tobias Anker har vist sig fremragende frem i de første fem kampe i denne sæson. Forsvarsklippen, som Vendsyssel hentede i FC Midtjylland, har på ganske kort tid vist, at han ikke bare rummer et enormt potentiale, men han har også vist, at det øjeblikkelige niveau er godt nok til at dominere i 1. division.

Det beviste han senest, da han leverede en gennemført god præstation i 1-0-sejren hjemme mod Hobro. Her blev det til flere fine indgreb fra Anker, der viste enorm duelstyrke. Blandt andet viste han også en enorm springkraft, hvor han nærmest svævede i luften, mens han ventede på at kunne heade til bolden.

- Det er noget, der er udviklet efter mange timers træning i timing, og mange timer i styrkelokalet, siger den bomstærke forsvarsspiller.

Selve kampbilledet mod Hobro var også lige mad for den venstrebenede stopper.

- Det var lige en kamp for mig. Masser af fight og mange dueller. Det er lige noget for mig. Det passer mig godt, når vi kan stå og forsvare en føring, som vi kunne her, siger Tobias Anker.

Lige nu er det sjovt at være VFF-spiller. Fire sejre i fem kampe og en plads i den sjove ende af tabellen er noget nær den perfekte sæsonåbning for vendelboerne.

- Der er okay stemning i truppen. Vi ville gerne have haft den femte sejr, men så må vi bare kigge fremad. Der er godt styr på det taktiske, så det har været nemt at træde ind på holdet, siger Tobias Anker.

Han har tidligere i sin relativt korte karriere døjet med skader, men lige nu er der intet, der stopper det nye forsvarsfyrtårn. Derfor bliver det ikke meget nemmere at spille fodbold end lige nu for Tobias Anker.

- Det er det, jeg elsker allermest. Jeg elsker at spille fodbold, og jeg er havnet i en fantastisk trup, hvor det hele bare kører. Vi har det godt med hinanden, og det afspejler resultaterne på banen, siger Tobias Anker.

Han er blevet sat sammen med rutinerede Mads Greve, og de to garderhøje stoppere ser ud til at have fundet ind i et fantastisk makkerskab.

- Det er lidt som Nesta og Maldini. Vi har det skide godt sammen udenfor banen, og på banen der klikker det hele bare meget godt, og vi har fundet ind i et fantastisk godt samarbejde lynhurtigt, siger Tobias Anker.

Den gode indledning på sæsonen får ikke den tidligere FCM-spiller til at miste jordforbindelsen. Nærmere tværtimod.

- Vi skal nok holde sammen på det her, hvis vi ikke bliver for høje i hatten. Vi ved, at hver sæson indeholder en eller flere svære perioder, og dem løber vi også ind i. Her handler det om, hvor godt vi kan tackle dem, siger Tobias Anker.

Cheftræner Henrik Pedersen er heller ikke i tvivl om, at det er en stærk signing, som Vendsyssel har foretaget med tilgangen af Tobias Anker.

- Han er en fysisk meget stærk forsvarsspiller med en god indstilling. Det har vi også fået set allerede. Han har meget at byde ind med, og han er meget ærgerrig efter at blive bedre, så vi arbejder hver dag på at gøre ham bedre med det venstreben, for hvis han bliver det, så bliver han for alvor spændende, siger Henrik Pedersen.