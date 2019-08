FODBOLD: Superligaens topscorer Kamil Wilczek slog til endnu engang, og så nyttede det ikke noget, at nyindkøbte Patrick Olsen fik scoret for første gang for AaB.

AaB tabte søndag med 2-1 på udebane mod Brøndby i en særdeles underholdende kamp, hvor treværket hele tre gange reddede Marvin Schwäbe i Brøndby-målet.

Se højdepunkterne fra opgøret herunder: