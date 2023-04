Forsvarsklippe har håndteret kollapset skifte eksemplarisk

VRÅ:I forrige uge bragte Nordjyske en artikel om, at Vendsyssel FF's forsvarsprofil Tobias Anker var så godt som solgt til norske Sarpsborg.

Klubberne var enige om en overgangssum, og de personlige detaljer var også stort set på plads for Tobias Anker, der havde udsigt til at blive en rigtig god historie for Vendsyssel FF. Ikke alene stod han til at indbringe en stor pose penge, men han ville også passe som hånd i handske i fortællingen om, at VFF kan finde og udvikle spillere for så at sælge dem videre til både klubber i ind- og udland.

Noget gik imidlertid galt, for Tobias Anker er stadig at finde i Vendsyssel FF, hvilket sportslig ansvarlig Søren Henriksen har en forklaring på.

- Reglerne i norsk fodbold er sådan skruet sammen, at du maksimalt må have ni udenlandske spillere i din trup. Hvis Sarpsborg skulle have plads til Tobias, så skulle de have solgt en anden af deres udenlandske spillere. Det fik de ikke gjort. Derfor var det ikke muligt at gennemføre transferen med Tobias, forklarer Søren Henriksen.

Henriksen er på den ene side glad for, at Vendsyssel FF stadig råder over Tobias Anker, men på den anden side havde han også gerne set den stærke forsvarsspiller få ønsket om et udlandseventyr opfyldt.

- Vi kan da glæde os over, at Tobias stadig spiller for os, for han har været en af vores største profiler i denne sæson, og det viste han igen mod FC Helsingør. Det siger også noget om hans mentalitet, at han gik ud og leverede en stærk præstation få timer efter, at hans skifte var faldet til jorden. Det er blot endnu et bevis på, at han besidder både fodboldmæssige og mentale kvaliteter til at nå langt, siger Søren Henriksen.

- Vi er også med på, at Tobias stadig er en eftertragtet spiller, så hvis han fortsætter med at gøre det godt, så kan han sagtens ende med at blive solgt til sommer. I første omgang kan jeg kun rose ham, for den måde han har arbejdet videre på, siger Søren Henriksen.

Tobias Anker skal sammen med Vendsyssel FF forsøge at få skovlen under topholdet fra Vejle, når traditionsklubben gæster Hjørring på mandag.