Forsvarsprofil forlader Vendsyssel

FODBOLD: Når Vendsyssel FF i den kommende sæson skal forsøge at spille sig tilbage i Superligaen, bliver det uden Sander Fischer.

Den hollandske forsvarsspiller forlader Vendsyssel til fordel for Excelsior Rotterdam i hjemlandet.

Det fortæller Sander Fischers nye klub på sin hjemmeside.

- Det var et dejligt eventyr i Vendsyssel, men vi har lige fået et barn og på grund af min familiesituation tænkte jeg ikke, at det var optimalt at blive i Danmark. Derfor ønskede jeg at vende tilbage til Holland, siger Sander Fischer.

Sander Fischer, der havde et år tilbage af sin aftale med Vendsyssel FF, har skrevet under på en toårig aftale med Excelsior, der i den forgangne sæson rykkede ned fra den bedste hollandske række. I Excelsior har Sander Fischer udsigt til at spille under ledelse af den tidligere Randers FC-træner Ricardo Moniz.