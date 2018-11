Forsvarsspiller efter sent nederlag: Vi mangler det sidste offensivt

Søndag tog Fremad Amager sejren i Thisted, da det lokale 1. divisionshold faldt trods 80 minutter uden mål.

Med 10 minutter igen afgjorde Markus Bay kampen, og sjællænderne vandt 1-0. Dermed har Thisted FC ikke vundet gennem tre kampe i streg

- Vi har manglet lidt offensivt og kæmpet lidt med at få skabt chancerne. Vi skal generelt være bedre til at spille os til chancerne. Vi mangler virkelig de helt store chancer i vores spil, siger forsvarsspiller Laus Østervig Nielsen.

Bo Thomsen synes dog, at det ser bedre ud i den ende, end det tidligere har gjort for thyboerne.

- Vi havde et mere offensivt udtryk end de seneste kampe. Vi formåede at gøre os farligere og havde nogle længere sekvenser, siger cheftræneren.

I sin egen ende så Laus Østervig Nielsen også gerne et højere niveau.

Thisted har nemlig ikke undgået at indkassere mål i 1. division siden 30. september, hvor det blev 0-0 mod netop Fremad Amager.

- Vi kunne jo godt tænke os at holde nullet. Det kunne bare skabe en bedre chance for at få sejren mod de hold, siger han.

Søndag står Thisted FC over for en stor udfordring, når de skal spille mod topholdet Viborg på udebane.