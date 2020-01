Avis: Forsvarsspiller er lunken over for Hobro-skifte

FODBOLD:Økonomien kan sætte en stopper for, at det lykkes Hobro IK at hente forsvarsspilleren Simon Jakobsen i Silkeborg IF. Det fortæller hovedpersonen selv til Midtjyllands Avis.

Den 29-årige forsvarsspiller fortæller, at han har været i dialog med Hobro, som dog har gjort det klart, at de ikke vil matche den løn, han får i Silkeborg, som han har kontrakt med indtil sommer.

- Jeg har en fin løn her, og der er rigtig mange mennesker, som jeg er glad for at være sammen med. Det sportslige er selvfølgelig super vigtigt, men det kun er den sidste boks, der kan tjekkes af ved at skifte til Hobro, så er det er måske ikke lige nu, siger Simon Jakobsen til Midtjyllands Avis.

Hobro er på udkig efter en forstærkning til midterforsvaret, fordi Anel Ahmedhodzic, der i efteråret var lejet i Malmö FF, er blevet kaldt hjem til den svenske topklub.

I sidste uge bekræftede Hobro-sportschef Jens Hammer Sørensen over for NORDJYSKE, at Simon Jakobsen var et emne i Hobro, men i samme ombæring slog bestyrelsesformand Lars Kühnel fast, at det økonomiske råderum er begrænset.