Forsvarstalent sikrede Hobro vigtigt point i bundopgør

FODBOLD:Hobro IK var fredag aften på vej mod forårets første nederlag, men en sen udligning fra forsvarsspilleren Frederik Dietz sikrede 1-1 i den vigtige bundkamp mod Fremad Amager.

Opgøret var det sidste i Nordicbet Ligaens grundspil, og pointdelingen betyder, at Hobro åbner nedrykningsspillet med fire point ned til fredagens modstandere under nedrykningsstregen.

Fremad Amager - Hobro IK 1-1 (1-0) Mål: 1-0 Lucas Haren (17. minut), 1-1 Frederik Dietz (90. minut) Hobros opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Christoffer Østergaard (Frederik Dietz, 74. minut), Simon Jakobsen, Emil Søgaard - Mathias Haarup, Mikkel Mejlstrup Pedersen, Frederik Mortensen, Abdoul Yoda (Danny Amankwaa, 61. minut), Jacob Tjørnelund (Mathias Haarup, 46. minut) - Don Deedson (Sebastian Avanzini, 82. minut), Muamer Brajanac VIS MERE

Fremad Amager kom i teten i det 17. minut, da Gustav Marcussen var først over en bold i dybden. Det betød, at Hobro-målmand Adrian Kappenberger havnede i ingenmandsland, så Marcussen kunne prikke bolden videre til Lucas Haren, der nemt kunne lægge den ind i det tomme mål.

For en uge siden vendte Hobro 0-1 til en 3-1-sejr i hjemmekampen mod FC Fredericia, men på Amager havde himmerlændingene svært ved at komme med et umiddelbart modsvar. Gæsterne kom ikke frem til meget, og derfor kunne Fremad Amager gå til pause foran 1-0.

Anden halvleg var i store perioder også en meget chancefattig affære, men 18 minutter før tid var Hobro tæt på en udligning. Muamer Brajanac nåede dog akkurat ikke frem til Don Deedsons flade indlæg tæt under mål, og derfor slap hjemmeholdet med skrækken.

Få minutter senere havde Don Deedson også et nærgående forsøg, som Fremad Amager-målmanden dog parerede ud til et hjørnespark, og fire minutter før fik Oliver Klitten en stor hovedstødschance, som han sendte over mål.

I kampens 90. minut lykkedes det alligevel at få bragt balance i regnskabet, da Frederik Dietz pandede Mathias Haarups indlæg i nettet.