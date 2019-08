Fortsat ubesejrede: Vejgaard snød den nordjyske storebror til sidst

FODBOLD: Efter seks kampe i 2. division er amatørene fra Vejgaard Boldspilklub fortsat ubsejrede i denne sæson. Det samme er tilfældet for Jammerbugt FC efter fem.

Aalborg-klubben snød nemlig de erfarne divisionsspillere fra Jammerbugt, da hjemmeholdet slog til i de dødende minutter på Soffy Road.

Kampfakta Mål: 1-0 Daniel Olesen (13. minut), 1-1 Sead Gavranovic (23. minut), 1-2 Sonny Jakobsen (37. minut), 1-3 Glenn Rask (55. minut), 2-3 Behrem Rizvic (82. minut, str.), 3-3 Simon Pedersen (89. minut) Advarsler: Daniel Olsen, Vejgaard (26. minut), Zander Hyltoft, Jammerbugt (51. minut), Malthe Mondrup, Vejgaard (56. minut), Martin Sloth-Kristensen, Vejgaard (88. minut) Opstilling, Vejgaard B (4-4-2): Peter Sandberg Nielsen - Patrick Björkman, Niklas Winberg (Christian Jensen, 57. minut), Malthe Mondrup, Peter Højgaard - Mathias Hede Mortensen, Mathias Møller Madsen (Simon Pedersen, 76. minut), Rasmus Strangholt, Behrem Rizvic - Lasse Lund Storvang (Martin Sloth-Kristensen, 65. minut), Daniel Olsen Opstilling, Jammerbugt FC (4-4-2): Emil Kobberup - Glenn Rask, Søren Vendelbo Pedersen, Nikolaj Lyngø, Mads Larsen - Sead Gavranovic (Max Møller, 80. minut), Christian Rye, Zander Hyltoft, Bajram Bytyqi - Viktor Ahlmann (Morten U. Thomsen, 70. minut), Sonny Jakobsen (Sebastian Mourier, 84. minut) Vis mere mindre expand_more expand_less

Tabellen afslører ikke, hvem der er deltidsprofessionelle og amatører. Men Jammerbugt formåede at vise sin lidt højere status end Vejgaard, da det nordjyske opgør blev sparket i gang.

Vendelboerne dominerede således 2. divisionskampen fra start. Efter seks minutter var Sonny Jakobsen også tæt på at sætte den ind for gæsterne, men et stærk inderside blev sat forbi Peter Sandbergs mål.

Til gengæld var Vejgaard iskolde på deres første chance. Mathias Mortensen sendte en bold ind i det lille felt, og her lå Daniel Olsen klar til at heade den ind til 1-0 efter en blokering af en fjendtlig fod.

Dermed kom aalborgenserne foran.

Der skulle dog ikke gå lang tid, før favoritterne fra Jammerbugt slog til. Halvvejs inde i 1. halvleg testede Sead Gavaronic målmanden. På riposten efter Peter Sandbergs parade satte Gavranovic derefter en hård bold op i krydset til 1-1.

Et kvarter senere blev det til 1-2, da Sonny Jakobsen løb op på en lang bold og vandt en duel mod Malthe Mondrup. Herfra kunne den erfarne Jammerbugt-måltyv udnytte sin position alene mod Vejgaards keeper.

Jakobsen var igen på spil 10 minutter inde i anden halvleg, da han sneg sig gennem kæden og lagde en helt fri bold ud i siden af det lille felt, hvorfra Glenn Rask satte den ind uden udfordringer.

Mod slutningen af kampen blev Behrem Rizvic nedlagt i feltet, og han trådte selv frem til straffesparkspletten for at udligne for hjemmeholdet.

Med et enkelt minut igen dukkede indskiftede Simon Pedersen op i feltet, hvorfra han gjorde det til 3-3 og sikrede dermed Vejgaard statussen som ubsejrede i denne sæson.

Mod slutningen måtte Peter Sandberg afvise Jammerbugt flere gange, og dermed blev det ved 3-3.

Med den uafgjorte har Jammerbugt FC syv point efter fem kampe i 2. division, mens Vejgaard har 10 point efter seks kampe.