Fortsat uden point: Mestrene udbyggede kedelig AaB-stime

FODBOLD:AaB's kvinder har fået en ualmindeligt hård start på den nye sæson i Gjensidige Kvindeligaen. Kampprogrammet har budt på fire af danske kvindefodbolds sværvægtere, og lørdag blev det til fjerde nederlag i streg til nordjyderne.

De forsvarende mestre fra HB Køge vandt med 3-0 på AaB's opvisningsbane på Hornevej.

AaB - HB Køge 0-3 (0-2) Mål: 0-1 Kelly Fitzgerald (18. minut), 0-2 Cornelia Kramer (32. minut), 0-3 Sofie Lybæk, selvmål (54. minut) AaB's startopstilling (4-5-1): Emberly Sevilla - Cille Holst, Emma Nøddelund, Julie Haugaard, Amandine Pirre-Louis - Pernille Pedersen, Sofie Lybæk, Benedicte Moss, Karoline Petersen, Ulrikke Linde - Nicole Robertson VIS MERE

Mestrene kom foran 18 minutter inde i opgøret, hvor et hjørnespark ikke blev dækket ordentligt op. Da bolden strøg igennem det lille felt, stod Kelly Fitzgerald fri på bagsiden af det tætpakkede område, hvorfra hun halvflugtede HB Køge foran.

En halv time inde i kampen dukkede et velkendt ansigt på Hornevej så op foran AaB-målet.

Cornelia Kramer, der skiftede fra AaB til HB Køge i sommerpausen, fandt et indlæg helt inde ved mål. Her sendte hun to gange bolden på stolpen, hvorefter den dansede ned langs mållinjen. Selvom en clearing kom i sidste øjeblik, blev der dømt scoring, og den 18-årige nordjyde fik åbnet sin målkonto i HB Køge.

Ti minutter inde i anden halvleg blev gæsternes føring så udbygget, da Sofie Lybæk forsøgte at komme i vejen for et indlæg i eget felt. I stedet fik AaB's midtbanespiller med hovedet dirigeret bolden ind til et selvmål.

Inden lørdagens opgør havde AaB i forvejen tabt til FC Nordsjælland, Brøndby og Fortuna Hjørring. Dermed er de uden point i Gjensidige Kvindeligaen efter fire kampe.