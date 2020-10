Fortsat uden sejr: AaB-kvinder smed føring mod HB Køge

FODBOLD:Oprykkerne fra AaB jagter fortsat første sejr i Kvindeligaen. Lørdag lignede det ellers en debutsejr i landets bedste række, da HB Køge gæstede Hornevej i Aalborg Øst.

Udeholdet vandt med 2-1 efter to sene mål.

Kort inde i kampen trak Cecilie Christensen nemlig et straffespark, da HB Køge-målmanden gik ud i AaB-angriberen og nedlagde hende. Det omsatte Gry Thrysøe til en føring, der holdt gennem størstedelen af kampen.

Efter en times spil reducerede sjællænderne dog, da HB Køge startede en omstilling midt på banen efter et udspark af AaB-målmand Line Andersen. Her spillede gæsterne sig til en stor chance, som Makenzy Doniak fik hovedet på og førte bolden i en stor bue over AaB-keeperen.

Kort efter gik det igen galt på AaB's banehalvdel. HB Køge eksekverede hårdt på en mistet bold, da Lauren Sajewich sendte et flot langskud højt ind bag Line Andersen i mål.

Dermed endte det med en sejr på 2-1 til HB Køge, selvom aalborgenserne spillede sig frem til flere markante sejr langt inde i den knap 10 minutter lange overtid. Skarpheden manglede dog og kostede altså de potentielle point for bundholdet i Kvindeligaen.