Fortuna-cheftræner kigger indad: Holdet er godt nok

FODBOLD:Én sejr og fire nederlag i fem ligakampe. Det er just storholdet Fortuna Hjørring, som man først tænker på, når den form præsenteres. Men de nordjyske fodboldkvinder kæmper efter nederlag til HB Køge, FC Thy Thisted Q, Kolding IF og senest rivalerne fra Brøndby IF.

Københavnerne vandt søndag med 2-1 i Hjørring, hvor hjemmeholdet ellers førte ved pausen. Men manglende skarphed blev i høj grad dyrt for cheftræner Martin Møller Kristensens mandskab i anden halvleg.

- Første halvleg var god, men vi tog den ikke med ud efter pausen. Vi var for sløsede og fulgte ikke taktikken. Ellers skulle vi bare score på vores chancer. Vi kunne jo lukke den inden pausen. Det er ikke godt nok, og det skal vi have kigget på, siger han.

- Vi mangler skarpheden. Når man kigger på statistikken, skaber vi store chancer. Det er det samme i den her kamp, hvor den burde være lukket i første halvleg, lyder det fra cheftræneren, som tog over efter Brian Sørensen i sommerpausen.

Gennem det indeværende år har Fortuna Hjørring mistet nogle af holdets største profiler. Eksempelvis har Emma Snerle og Olivia Holdt valgt at tage på udlandseventyr. Siden har klubben kæmpet med at udfylde stortalenternes fodspor.

Men Martin Møller Kristensen mener ikke, at truppens kvalitet kommer til kort.

- Der er gode spillere i truppen, og dem på bænken er også gode nok. Ligaen udvikler sig, men jeg synes, at vores hold er godt, og vi ikke har fået som fortjent. Men det kan vi ikke lave om på nu, så det handler bare om at arbejde videre og så få scoret på de chancer, siger cheftræneren og forholder sig til den dårlige periode med fire nederlag i fem ligakampe:

- Det er ikke noget, som Fortuna er vant til, og det er ikke godt nok. Vi skal arbejde hårdt på træningsbanen, og vi skal alle kigge indad. Det skal jeg selvfølgelig også, lyder det fra en fortrøstningsfuld Martin Møller Kristensen.