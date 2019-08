Fortuna fik spillet nytilkomne varme i premieresejr

FODBOLD: Fortuna Hjørring sluttede i seneste sæson på andenpladsen i ligaen, mens de besejrede Brøndby IF i pokalfinalen. Ambitionerne er tonet en smule ned til denne sæson, da der har været en stor udskiftning i truppen.

Mange af Fortunas profiler er søgt udenlands, og de er mestendels blevet erstattet med unge danske talenter. De hindrede dog ikke Fortuna i at få en god start på sæsonen, da de lørdag vandt med 1-3 på udebane over VSK Aarhus.

- Det var dejligt, at vi kom så godt fra start. Jeg tror aldrig, at Fortuna har spillet med så ungt et hold, og det var trods alt bronzevinderne fra sidste sæson, vi mødte, lyder det fra Fortunas sportschef, Peter Enevoldsen.

Hjørringenserne skulle lige have tid til at finde hinanden. Første halvleg bar præg af, at det var første kamp i sæsonen med stor udskiftning i truppen. Derfor var første halvdel af kampen uden de store chancer.

- Vi havde et par nye, som lige skulle ind i det, men efter pausen fik vi god styring på kampen. Vi kunne nemt være kommet foran både 4-1 og 5-1. Til sidst giver vi lidt væk, men sejren var fuldt fortjent, siger Peter Enevoldsen.

Fortuna Hjørring kunne også glæde sig over, at Agnete Nielsen fik comeback efter sin korsbåndsskade, som har holdt hende uden for kridtstregerne siden maj 2018.