Se billederne: Fortuna floppede fælt i finalen

AALBORG:Det endte i en stor nordjysk skuffelse, da Aalborg Portland Park onsdag aften var rammen for åbningen af DM-ugen, hvor Aalborg i de næste fem dage er værter for de danske mesterskaber i 40 forskellige sportsgrene.

I kvindernes pokalfinale i fodbold måtte Fortuna Hjørring nemlig se sig slået af FC Nordsjælland, der vandt 2-0 i en kamp, hvor det blev udslagsgivende, at de forsvarende pokalmestre spillede langt under niveau i første halvleg.

- Vi er kede af det, for vi havde alle hellere end gerne sluttet sæsonen af med en sejr her. For mig gør det også ondt at slutte i Fortuna på den måde. Alle ville så gerne vinde i aften, og måske var vores problem i første halvleg, at vi ville det for meget, siger Fortuna Hjørring-træner Bo Zinck.

Fortuna Hjørring - FC Nordsjælland 0-2

Fortuna Hjørrings opstilling (4-4-2): Freja Thisgaard - Janelle Cordia, Line Saustrup Kristensen, Kelly Ann Livingstone, Renee Marie Guion (Asii Berthelsen, 46. minut) - Ashley Lynn Riefner, Tiia Katariina Peltonen, Karoline Olesen, Signe Hansen Baattrup (Jenna Renee Menta, 90. minut) - Rikke Dybdahl (Mathilde Carstens, 46. minut), Omewa Joy Ogochuckwu

Tilskuere: 3006 på Aalborg Portland Park VIS MERE

Fortuna Hjørring gik ind til onsdagens finale som favoritter efter tre sejre i sæsonens første indbyrdes møder med FC Nordsjælland, men det var ikke til at se i de første 45 minutter på Aalborg Portland Park.

Fortuna Hjørring-spillerne lavede fejl på fejl, mens FC Nordsjælland nærmest spillede sig til chancer efter behag.

Nordsjællænderne havde allerede haft to pæne muligheder, da Karen Linnebjerg Knudsen efter 10 minutters spil gav Fortuna Hjørring endnu en advarsel, da hun bragede bolden på stolpen.

Ashley Lynn Riefner leverede første halvlegs eneste Fortuna-højdepunkt, da hun efter 23 minutters spil sendte et langskud på overliggeren, men det ændrede ikke på, at FC Nordsjælland var klart bedst i første halvleg.

Efter 26 minutters spil gav det en fortjent føring, men igen kunne Fortuna Hjørring takke sig selv for det.

En svagt spillende Renee Marie Guion kunne ikke kontrollere afleveringen fra målvogter Freja Thisgaard, og det udnyttede Nordsjællands Nikoline Hougaard Dudek til at erobre bolden og servere den for Karen Linnebjerg Knudsen, der kunne score pokalfinalens første mål.

Skuffelsen var stor hos Fortuna Hjørring-spillerne. Foto: Bente Poder

Seks minutter før første halvlegs afslutning fik nordsjællænderne for alvor færten af en pokaltriumf, da Emilía Kiær Ásgeirsdóttir gjorde det til 2-0 og dermed fuldendte en helt forfærdelig første halvleg for Fortuna Hjørring.

- Alle vil jo spørge om, hvad der skete i den første halvleg, men jeg kan ikke gå ind i hovederne på spillerne og sige, om det ene eller andet var årsagen, men jeg kan bare sige, at vores presafstand og presintensitet var mangelfuld. Vi kom til pause så langt nede, at man kunne være bange for, at det ville ende grueligt galt, siger Bo Zinck.

Vendelboerne kom dog ud til anden halvleg i en klart forbedret udgave, men det var alligevel FC Nordsjælland, der igen var tættest på en scoring, da Princess Dankwa Marfo efter en lille times spil sendte en afslutning på stolpen.

Et kvarter før tid fik Fortuna Hjørring dog nyt håb, da indskiftede Mathilde Carstens blev nedlagt i feltet. Dommer Nanna Løf Mørch Andersen vinkede først afværgende, men efter et VAR-gennemsyn peger hun på straffesparkspletten.

Karoline Olesens spark blev dog nemt klaret af Nordsjælland-målvogteren, og dermed var Fortuna Hjørrings skæbne beseglet.

De skuffede Fortuna-spillere måtte tage til takke med sølvmedaljerne. Foto: Bente Poder

- Jeg synes, at det var flot, at vi fik gjort det til en kamp igen, og jeg stod med en fornemmelse af, at det var et spørgsmål om, hvornår vi fik scoret. Nordsjælland var i panik i forvejen, og havde vi scoret på det straffespark, havde der været endnu mere panik.

- Om vi havde fået udlignet, ved jeg selvfølgelig ikke. En meldte fra til at sparke, og så trådte Karoline, der har haft et fantastisk forår, til. Hun brændte desværre, men det ansvar, hun tog viser, hvorfor hun har haft det forår, hun har, og derfor er hun også udtaget til landsholdet, siger Bo Zinck.

