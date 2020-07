Fortuna forstærker sig med angriber

FODBOLD:Fortuna Hjørrings danske mestre har tirsdag forstærket offensiven frem mod den kommende sæson, hvor vendelboerne igen deltager i Champions League.

I en pressemeddelelse fortæller Fortuna Hjørring således, at man henter den 23-årige rumænske angriber Cristina Carp, der har skrevet under på en etårig kontrakt.

- Vi glæder os meget over kontrakten med Cristina. Hun indeholder mange af de kompetencer, som vi har været på udkig efter til vores angreb.

- Cristina er meget målsøgende, direkte og med et godt teknisk repertoire. Hun er samtidig en god afslutter i feltet og er en af de spillere, der vil give alt, hvad hun har for at komme først på boldene i feltet, siger Fortuna-træner Niclas Hougaard.