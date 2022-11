Fortuna gled i svinget mod Brøndby: Katastrofalt resultat

BRØNDBY:Da Fortuna Hjørring gik til pause i udekampen mod Brøndby var nordjyderne fire point efter den københavnske storklub. Da anden halvleg blev fløjtet af, var Fortuna Hjørring 10 point efter Brøndby. Dermed virker den Champions League-udløsende andenplads som en fjern drøm for vendelboerne.

Efter at have været foran 1-0 ved pausen endte Fortuna med at tabe den vigtige kamp i Brøndby 1-2.

- Isoleret set er det her et katastrofalt resultat for vores ambitioner om at overhale Brøndby i tabellen. Det bliver tæt på umuligt at hente dem, men vi vil gøre forsøget, for vi har trods alt to indbyrdes kampe i foråret, siger Bo Zinck.

Fortuna-træneren er med på, at det ikke er verdens letteste opgave, men det kan vinterens transferaktiviteter måske være med til at lave om på.

- Vi er i gang med at planlægge vinterens vindue, og lykkes vi med vores planer, så ser det spændende ud, siger Bo Zinck.

Selve kampen i Brøndby kan som de fleste fodboldkampe deles ind i to halvdele. Efter en første halvleg med gode Fortuna-takter, så blev anden halvleg en fortælling om store personlige fejl fra Fortunas side.

- Jamen det var jo så store fejl, at man næsten står og siger til sig selv, at det må være løgn. Det er helt simple fejl, som ikke bør finde sted på det her niveau. Vi snakker både fejl offensivt og defensivt. Der er ikke nogen, der er mere skyldige end andre her, men det er bare for store personlige fejl til, vi kan forvente at vinde en kamp mod Brøndby, siger Bo Zinck.

I de seneste to runder har Fortuna mødt de to foranliggende hold i tabellen, og det er ikke fordi de har skræmt livet af Bo Zinck.

- Både mod HB Køge og Brøndby står jeg tilbage med en fornemmelse af, at vi ikke er 10.000 kilometer efter dem, men vi skal bare være skarpere. Det er noget af det, vi skal forsøge at arbejde med hen over vinteren, siger Bo Zinck.

Der resterer en runde af grundspillet, og her skal Fortuna hjemme have besøg af oprykkeren Sundby, der er gået helt kold efter en fin indledning på sæsonen.

- Vi går naturligvis efter den sejr, og så kan vi håbe på, at Brøndby snubler. Det vil få det hele til at se lidt mere overskueligt ud til vinterpausen, siger Bo Zinck.