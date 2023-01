Fortuna har fundet afløser efter profil-afgang

HJØRRING:Tirsdag blev det officielt, at Fortuna Hjørring mister midtbaneprofilen Sofie Lundgaard til Liverpool FC. Fortuna har dog været forberedt på skiftet.

Klubben, der er i fuld gang med at stable holdet til Gjensidige Kvinde ligas slutspil på benene, har således tegnet en 18 måneders kontrakt med 24-årige irske Roma McLaughlin fra Greencastle.

Nu trækker midtbanespilleren fra Den Grønne Ø i den grønne Fortuna-bluse, og så skal hun være med til at bringe Fortuna mod toppositionen i ligaen.

Den 24-årige spiller fra Greencastle har tilbragt de seneste fire år på Central Connecticut State University i USA, hvor hun var med på holdet der vandt NEC-titlen fire gange. Hun blev også kåret som NEC Midfielder of the Year to gange, ligesom hun blev valgt til All-America to gange.

I Irland spillede Roma McLaughlin på midtbanepositionen for Moville Community School, Greencastle FC og Moville Celtic.

Tidligere har hun spillet hjemme for Peamount United, hvor hun blev kåret som WNL Young Player of the Year i 2015. Så kom hun til Shelbourne i 2017 og stillede op for Sion Swifts.