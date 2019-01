Fortuna har talenterne: Årets talent spiller i Hjørring

FODBOLD: Fortuna Hjørring har for alvor sat sig på talentronen i dansk kvindefodbold, efter klubbens 19-årige Karen Holmgaard lørdag kunne modtage prisen som årets talent - en pris, der uddeles af Spillerforeningen, hvor de danske spillere har stemt.

Sidste år, da prisen blev uddelt for første gang, var det nemlig også en Fortuna-spiller, der løb med prisen, da den blev givet til angriberen Signe Bruun, der i sommer skiftede de danske mestre ud med stor klubben Paris SG, hvor hun netop har fået følgeskab af landsholdsangriberen Nadia Nadim.

Karen Holmgaard blev også dansk mester med Fortuna Hjørring i sidste sæson, hvor hun også fik sin debut på det danske landshold.

- Det er vildt. Jeg er utrolig glad for og stolt over, at jeg har vundet prisen. Det betyder meget, at det er mine med- og modspillere, der har stemt på mig. Det er dem, der ser mig i hverdagen, siger Karen Holmgaard.

Landsholdsdebuten kom i februar, da hun var med i den danske startopstilling til træningsturneringen Algarve Cup i Portugal. Siden har Holmgaard bidt sig fast i landstræner Lars Søndergaards trup og har været med i de efterfølgende kampe.

- Det har været et godt år. Jeg har fået opfyldt en masse mål. Jeg har fået debut på A-landsholdet i en tidlig alder, og jeg vandt danmarksmesterskabet og har fået spilletid i Fortuna og er blevet en fast del der. Så jeg synes, jeg har opnået meget. Men jeg synes også, der er rigtige mange andre, der har gjort det godt. Der er mange om buddet, så det er lidt vildt, siger Karen Holmgaard.