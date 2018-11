Fortuna hentede pligtsejr hos bundproppen

FODBOLD: Fortuna Hjørrings fodboldkvinder hentede lørdag en pligtsejr i 3F Ligaen, da udekampen mod bundproppen fra B 93 blev vundet 4-0.

En scoring af Sara Holmgaard og et selvmål fra hjemmeholdet sendte Fortuna til pausen foran 2-0, inden Frederikke Thøgersen og Tamires de Britto slog sejren fast i kampens slutfase.

– Det var en dag på kontoret. Vi var i fuld kontrol hele vejen, og jeg tror ikke engang, at B 93 havde en afslutning. Det var heller ikke, fordi vi vadede i chancer, men sejren var aldrig i fare, siger Fortuna Hjørrings assisterende træner Peter Enevoldsen.

Der resterer kun en enkelt spillerunde i efteråret, men næste uges hjemmekamp mod VSK Aarhus er uden betydning for Fortuna Hjørring, der er sikre på at slutte grundspillet på en andenplads.

– Men vi skal vinde kampen alligevel. Vi må erkende, at Brøndby har været bedre end os i det her efterår, men vi skal slutte godt af, så vi er klar til at tage fat i foråret igen, hvor vi skal se, om vi kan overhale dem, siger Peter Enevoldsen.