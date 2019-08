Fortuna henter rutine til bagkæden

FODBOLD: Fortuna Hjørring har sikret sig værdifuld erfaring til den unge bagkæde. Klubben har således skrevet kontrakt med den 32-årige Janine van Wyk, der er sydafrikansk landsholdskaptajn.

Forsvareren er ved at være klar efter en mindre skade, hun pådrog sig umiddelbart efter VM i Frankrig først på sommeren. Hun kommer til Hjørring i september.

Janine van Wyks engagement med Hjørring er et fællesanliggende mellem Fortuna og Dana Cup Academy, oplyser klubben på sin facebookside.

Foruden at være aktiv landsholdsspiller driver Janine van Wyk et fodboldakademi i Sydafrika. Et hold herfra deltog i sommerens Dana Cup i Hjørring, og i den forbindelse blev der etableret kontakt mellem parterne.

I første omgang kommer Janine van Wyk til Hjørring som spiller, men det er også tanken, at der skal etableres et samarbejde mellen de to fodboldakademier.

Janine van Wyk har spillet i flere sydafrikanske klubber, men hun har også spillet for Houston Dash i de amerikanske fodboldliga.

Hun repræsenterede Sydafrika ved OL i 2012 og var med ved VM i Frankrig tidligere på sommeren. Hun har spillet 150 kampe for det sydafrikanske landshold.