Fortuna Hjørring besejrede bundhold i Bo Zincks debut

FODBOLD:En dårlig sæsonstart fik Fortuna Hjørring til først på ugen at skifte ud i cheftrænersædet.

Bo Zinck har erstattet Martin Møller Kristensen, og han fik søndag tre point ud af sin debut, da det på udebane blev 1-0 over AGF, der ligger sidst i Gjensidige Kvindeligaen.

Ashley Lynn Riefner blev matchvinder med sit mål efter 17 minutters spil, da hun sikkert udnyttede en friløber, der blev skabt af Indiah-Paige Rileys fremlægning.

AGF - Fortuna Hjørring 0-1 (0-1) Mål: 0-1 Ashley Lynn Riefter (17. minut)

Fortuna Hjørrings opstilling (3-4-3): Adelaide Gay - Janelle Cordia (Sofie Lundgaard, 64. minut), Maria Mihaela Ficzay (Laura Frank, 64. minut), Angela Beard - Indiah-Paige Riley, Tiia Katariina Peltonen, Signe Hansen Baattrup (Karoline Olesen, 74. minut), Sara Holmgaard - Ashley Lynn Riefner, Camilla Kur Larsen, Florentina Olar VIS MERE

- På nær fem minutter i hver halvleg synes jeg, at vi spillede en rigtig god kamp både med og uden bold. Vi skabte mange chancer, og vi lykkedes med mange af de ting, vi havde talt om i forhold til målspark, presset og gennembrud. Det eneste sted, hvor vi fejlede, var, at vi ikke scorede flere mål. Antallet af afslutninger kontra mål var ikke så godt.

- Jeg ville gerne have haft lukket kampen til 2-0, for det er jo altid lidt farligt, når man kun fører 1-0. Heldigvis gik vi ikke i panik, og vi blev ved med at spille. Jeg må også give cadeau til de spillere, vi skiftede ind, så generelt var det en god kamp på en svær bane, siger Bo Zinck, der har overtaget et hold, der noget uvant for Fortuna Hjørrings standarder havde tabt fire af sæsonens første syv kampe.

- Det er ikke til at sige, om det var selvtilliden, der spillede os et puds i afslutningsspillet. Der er dog ingen tvivl om, at jo flere sejre vi får, jo nemmere bliver det hele, så forhåbentlig kan vi få snebolden til at rulle nu, siger Bo Zinck.

De tre point ændrede ikke på, at Fortuna Hjørring er nummer fire i Gjensidige Kvindeligaen. Nu er der dog kun et point op til FC Thy-Thisted Q, der er modstanderen på fredag.

- Det er en stor motivation for os, at vi kan erobre tredjepladsen på fredag, og vi tager til Thisted med ambitionen om også at styre den kamp. Det er et hold med nogle tydelige spidskompetencer hos deres målmand, stoppere og angribere, og det skal vi være forberedte på, men vi går efter at vinde igen, så vi kan tage et skridt mere op ad den trappe, vi er på vej opad, siger Bo Zinck, der søndag især var imponeret af sin højre side med Indiah-Paige Riley og Ashley Lynn Riefner, der altså også stod bag kampens enlige scoring.

- De var helt outstanding, lyder dommen fra Bo Zinck.