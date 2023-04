Fortuna Hjørring "blander" sig i guldkampen

KØGE:Spillerne fra Fortuna Hjørring kan glemme alt om at blande sig i mesterskabskampen, og alt tyder på, at vendelboerne vil slutte mesterskabsspillet med at få hængt bronzemedaljen om halsen.

Til gengæld kan vendelboerne fortsat nå at få en rolle i guldkampen ved at drille duellanterne HB Køge og Brøndby. Lørdag eftermiddag stak Fortuna i hvert fald en kæp i hjulet på de forsvarende mestre fra HB Køge ved at spille 0-0 på udebane.

Bo Zincks mandskab var i perioder trængt i defensiven i Køge, men keeper Freja Thisgaard stod særdeles solidt og tog sig af alt, der blev sendt afsted mod hende. Samtidig må hjemmeholdet også kigge indad og erkende, at de manglede kvalitet i afslutningsspillet.

Offensivt havde Fortuna ikke meget at byde ind med i lørdagens kamp, og en anonym ligatopscorer, Rikke Dybdahl, endte dagen med at blive udskiftet. De nordjyske gæster måtte i stedet nøjes med at glæde sig over, at de holdt nullet på Capelli Sport Stadions kunstgræs.

HB Køge fører Gjensidige Kvindeligaen - blot ét point foran Brøndby. Fortuna er langt efter på tredjepladsen, men har syv points luft ned til Nordsjælland på fjerdepladsen.