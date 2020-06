De gjorde det igen: Fortuna Hjørring snuppede endnu et mesterskab

FODBOLD:Lørdag blev Fortuna Hjørring danske mestre, da de spillede 1-1 mod ærkerivalerne fra Brøndby IF. Det er nordjydernes 11. danske mesterskab.

Fortuna lå inden kampen med to point mere end Brøndby i mesterskabsslutspillet. Dermed kunne nordjyderne nøjes med uafgjort for at løfte trofæet efter lørdagens afrundende topkamp i Gjensidige Kvindeligaen.

Men det betød ikke, at vendelboerne lagde ud med et defensivt udgangspunkt.

Foto: Henrik Louis

Allerede efter et minut kom Sanni Franssi igennem på en friløber, hvor Katrine Abel i Brøndby-målet kom ud i den finske Fortuna-spiller. Kort efter kom Agnete Nielsen også til en stor chance, der sneg sig forbi stolpen.

Efter et kvarter kom 19-årige Emma Snerle igennem og satte næsten Brøndby-forsvaret. Men Caroline Pleidrup stoppede Fortuna-spilleren i feltet, hvilket dommer Frida Klarlund fløjtede straffespark for. Det omsatte Caroline Møller Hansen til kampens første mål.

En halv time inde i kampen kom Emma Snerle igen gennem Brøndby-kæden, men afslutningen svævede over mål.

Få minutter senere kom Brøndby frem til kampens første store chance. Frederikke Lindhardt sendte en høj bold ind i feltet, hvor Nanna Christiansen umarkeret sendte et højt hovedstød over Freja Thisgaard i mål. Dermed stod der fortsat 1-1 trods massivt, nordjysk spilovertag.

Foto: Henrik Louis

Efter pausen kom Brøndby bedst ud til anden halvleg. Men københavnerne havde fortsat svært ved at komme frem til de helt farlige chancer, mens Freja Thisgaard dominerede i luftrummet.

Hjemmeholdet begyndte dog at omsætte flere angreb til større chancer. Emma Snerle drev flere gange gæk med Brøndby-forsvaret, mens Sanni Franssi også fik sendt et kvalificeret skud lige over overliggeren.

Mod slutningen pressede Brøndby mere og mere på i forsøget på at fravriste nordjyderne guldet. Men det gav også kontramuligheder til de løbestærke Fortuna-spillere. Men ingen af holdene viste kynisme.

I overtiden kunne Sanni Franssi lukke kampen på en friløber, men en god tackling i sidste øjeblik resulterede i et hjørnespark. Brøndby fik også muligheden for at vende kampen, men igen kom Freja Thisgaard godt ud fra sit mål.

Mesterskabsslutspillet i Kvindeligaen blev i år forkortet til fem kampe grundet coronapandemien.