Fortuna Hjørring får hjemmebanefordel i CL-kvalifikation

HJØRRING:Efter et års fravær er Fortuna Hjørring tilbage i Champions League i den kommende sæson, og vendelboerne kommer til at møde hård modstand i forsøget på at komme ind i hovedturneringen.

Fredagens lodtrækning afslørede nemlig, at Fortuna i den første runde af kvalifikationen til gruppespillet skal op imod Eintracht Frankfurt (Tyskland) og måske enten Kristianstads DFF (Sverige) eller AFC Ajax (Holland).

Kun det bedste hold går videre efter semifinaler og finaler, der skal afvikles i Hjørring 18. og 21. august. Fortuna Hjørring møder Eintracht Frankurt i semifinalen, mens Ajax og Kristianstads mødes i den anden semifinale.

- Den pulje, vi er havnet i, er uhyre stærk, men det må vi så forberede os på. Der ingen tvivl om, at Eintracht Frankfurt er et meget skarpt hold. De ligger nummer tre i den stærke tyske Bundesliga.

- Jeg håber, at vi kan udnytte den fordel, der ligger i at have hjemmebane. Her kender vi jo forholdene både inden for og uden for stregerne. Og vi kan træne og forberede os lige op til kampene, når vi ikke skal ud på lange rejser, siger cheftræner Martin Møller Kristensen i en pressemeddelelse.