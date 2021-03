Fortuna Hjørring fik en lektion i Barcelona

FODBOLD:Fortuna Hjørrings danske mestre i kvindefodbold kom som ventet i menneskehænder, da vendelboerne onsdag aften spillede den første af to ottendedelsfinaler i Champions League.

På udebane blev det således til et 0-4-nederlag mod de forsvarende spanske mestre FC Barcelona.

FC Barcelona - Fortuna Hjørring 4-0 (2-0) Mål: 1-0 Jennifer Hermoso (12. minut), 2-0 Jennifer Hermoso (18. minut), 3-0 Jennifer Hermoso (57. minut), 4-0 Alexia Putellas (82. minut) Advarsler: Sara Thrige, Fortuna Hjørring (82. minut) Dommer: Barbara Moschini (Italien) Fortunas opstilling (5-4-1): Line Johansen - Sara Thrige, Victoria Frances Bruce, Marie Møller Thomsen, Emily Jayne Garnier (Rebekka Frederiksen, 84. minut), Laura Frank (Lærke Hammer, 65. minut) - Emma Snerle (Mathilde Carstens, 84. minut), Sofie Lundgaard (Indiah-Paige Riley, 74. minut), Brenna Rae Ochoa, Lise Dissing (Brianne Folds, 46. minut)- Olivia Møller Holdt VIS MERE

Fortuna Hjørring blev presset tilbage i eget felt fra start, og efter 12 minutters spil tog det stordominerende hjemmehold også føringen.

Et indlæg fandt Jennifer Hermoso ved den bagerste stolpe, og fra en spids vinkel fik hun headet bolden ind bag Line Johansen.

Kort efter spillede Barcelona sig igen igennem Fortuna-forsvaret, og tæt under mål fik Aitana Bonmati en stor chance, men på stregen kom Victoria Frances Bruce i vejen.

Glæden over den aktion varede dog ikke længe, for allerede i det 18. minut var den gal igen foran Fortuna-målet, og denne gang blev Jennifer Hermoso dobbelt målscorer.

Fortuna Hjørring blev trykket i bund igen fra anden halvlegs start, men havde dog efter små 10 minutter en fin omstillingsmulighed.

Den blev dog formøblet, og i det 57. minut fuldendte Jennifer Hermoso i stedet sit hattrick, da hun nemt kunne skubbe Graham Hansens flade indlæg det sidste stykke over stregen.

FC Barcelona var ved flere lejligheder også tæt på 4-0, men et kvarter før tid fik Fortuna Hjørring en af få muligheder for at reducere. Brianne Folds nåede frem til Sara Thriges flade først, men desværre for Fortuna blev Folds afslutning stoppet af en Barcelona-forsvarer, inden bolden kunne trille over målstregen.

I stedet blev det så 4-0 til Barcelona otte minutter før tid, da Alexia Putellas helt udækket tæt under mål kunne prikke et frisparksindlæg i nettet.

Der er returkamp i Hjørring på onsdag.