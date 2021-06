Fortuna Hjørring fik øretæve af kommende cheftræner

FODBOLD:Når næste sæson i Gjensidige Kvindeligaen sparkes i gang, er Brian Sørensen tilbage som cheftræner i Fortuna Hjørring, hvor han besad samme job fra 2012 til 2017.

Lørdag kunne han med egne øjne se, at der er noget at arbejde med, for i sin sidste kamp i spidsen for FC Nordsjælland tildelte han Fortuna Hjørring en øretæve på hele 4-0. Kampen havde dog ikke andet end kosmetisk betydning for de to hold, idet Fortuna Hjørring i sidste spillerunde sikrede sig bronzemedaljerne.

I lørdagens sidste spillerunde fik vendelboerne dog ikke et ben til jorden. Den tidligere Fortuna Hjørring-angriber Camilla Kur Larsen bragte FC Nordsjælland foran 1-0 efter en halv times spil, og efter pausen gik det så helt galt for hjemmeholdet.

Anna Karlsson gjorde det til både 2-0 og 3-0, inden Camilla Kur Larsen også blev dobbelt målscorer. FC Nordsjællands sidste mål blev scoret af Karen Linnebjerg Knudsen.

Bedre gik det for FC Thy-Thisted Q, der efter otte liganederlag i træk sluttede sæsonen af med at slå Kolding 1-0. Matilde Kjeldgaard blev matchvinder for FC Thy-Thisted Q, der dog alligevel slutter slutspillet på sidstepladsen.