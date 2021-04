Fortuna Hjørring fik oprejsning mod FC Thy efter kaotisk uge

FODBOLD:Fortuna Hjørring har den seneste uge gået gennem en tumultarisk tid med trænerskifte og dårlige resultater, men onsdag aften fik holdet endelig lidt oprejsning.

Elena Sadiku, der midlertidigt har overtaget cheftrænerposten efter Niclas Hougaard, der fik sparket efter weekendens nederlag mod Brøndby IF, førte således sit hold frem til sejr.

Det gjorde hun i det nordjyske lokalopgør mod FC Thy-Thisted Q, der på en vindblæst bane i Thisted blev besejret med 2-0.

Den fornyede energi, som et trænerskifte ofte skaber, var ellers fraværende fra kampens start.

Fortuna fik ikke sat mange afleveringer sammen, før bolden blev sendt i fødderne af en Thy-spiller. Omvendt formåede det energiske hjemmehold ikke at blive farlig på de omstillingsmuligheder, der opstod.

Som kampen skred frem, fik vendelboerne arbejdet sig ind i kampen og skabte den ene store mulighed efter den anden.

Men Olivia Holdt og Sara Thrige havde ad flere omgange ikke skarpheden til af få konverteret chancerne til mål.

Det havde Sara Thrige til gengæld fem minutter før pausefløjtet, da hun fik muligheden fra 11-meterpletten.

Indiah-Paige Riley blev stoppet ulovligt i feltet, og fodboldens største mulighed udnyttede Sara Thrige stensikkert.

FC Thy var ellers få minutter tidligere tæt på at bringe sig foran, da en returbold landede i fødderne af den normalt skarpe Malene Sørensen. Men offensivspilleren fik slet ikke et ordenligt træf på bolden.

Mål: 0-1 Sara Thrige (straffespark, 40 minut), 2-0 Olivia Holdt (48. minut), Advarsler: Emma Snerle (66. minut), Malene Sørensen (90. minut) FC Thy-Thisted Q’s opstilling (4-4-2): Maja Bay Østergaard - Agnete Marcussen, Line Kristensen, Matilde Kjeldgaard, Signe Damsgaard (Janni Nystrup, 69. minut)- Beate Marcussen, Camilla Nielsen (Olivia Bergmann, 69. minut), Sarah Dyrehauge, Lotte Bak Christensen (Malene Hedegaard, 79. minut) - Rikke Dybdahl, Malene Sørensen Fortuna Hjørrings opstilling (4-5-1): Line Geltzer Johansen - Sara Thrige, Emily Garnier, Victoria Frances Bruce, Laura Frank - Rebekka Frederiksen (Lise Dissing, 67. minut), Emma Snerle, Brenna Ochoa, Sofie Lundgaard (Mathilde Carstens, 81. minut), Indiah-Paige Riley - Olivia Holdt (Signe Timmermann, 70. minut) VIS MERE

Der var ingen tvivl om, at det var et Fortuna-hold, som var klart ovenpå, da de to hold gik til pause. Men FC Thy havde fordelen af, at de i de sidste 45 minutter havde den kraftige vind i ryggen.

Det blæste gæsterne imidlertid på. For bare to minutter inde i anden halvleg fandt Indiah-Paige Riley en fri Olivia Holdt, der denne gang viste det målinstinkt, hun er kendt for.

Med en 2-0-føring til Fortuna var det noget af et bjerg, som Thy-spillerne skulle bestige for at få point ud af anstrengelserne.

Det var først i slutminutterne, at FC Thy nærmede sig Fortuna-målet, men det var for sent, thyboerne vågnede. Fortuna Hjørring havde dygtigt kvalt kampen, og det havde thyboerne ikke et modsvar på.

Resultatet ændrer dog ikke det store på stillingen for de to nordjyske hold. Fortuna Hjørring ligger fortsat på tredjepladsen, mens FC Thy stadig befinder sig på sidstepladsen i slutspillet.