Fortuna Hjørring fik ram på nordsjællændere i stærk slutspilsstart

FODBOLD:Fortuna Hjørring fik en helt perfekt begyndelse på mesterskabsslutspillet i kvindernes bedste fodboldrække, da udekampen mod FC Nordsjælland lørdag blev vundet 2-0.

Sejren var sæsonens første over nordsjællænderne, der samtidig blev distanceret med syv point med bare fire spillerunder tilbage.

- Det er tre point, vi er rigtig glade for. Spillerne har været rigtig sultne efter at få en sejr over Nordsjælland, og det er en sejr, der bare giver os mere selvtillid i det videre forløb, siger Niclas Hougaard, der i vinterpausen blev udnævnt til ny cheftræner i Fortuna Hjørring.

Fortuna Hjørring sikrede sig sejren i Farum med et mål i hver halvleg. Efter en lille halv times spil scorede Caroline Møller med et fladt spark fra kanten af feltet, og et kvarter inde i anden halvleg headede Emma Snerle bolden på tværs til Sofie Lundgaard, der nemt kunne fordoble føringen.

- Begge hold havde lidt udfodringer i starten med at få sat spillet, men det var egentlig, som man kunne forvente. Det var lidt nervøst, men generelt holdt vi dem godt væk, og som kampen skred frem, fik vi også holdt fast i bolden og skabt nogle chancer, siger Niclas Hougaard.

Kort efter Fortuna Hjørrings 2-0-mål blev kampen afbrudt på grund af et tordenvejr over Right to Dream Park i Farum, men spillerne kom tilbage på banen, og Fortuna Hjørring kunne køre en sikker sejr hjem.

- Den afbrydelse håndterede vi fint. Vi fik lagt en god plan for, hvordan de sidste 20-25 minutter skulle forløbe, og den holdt, siger Niclas Hougaard.

Efter lørdagens spillerunde tyder alt på, at kampen om det danske mesterskab igen bliver en duel mellem Fortuna Hjørring og Brøndby. Vendelboerne har et forspring på to point, og de to hold mødes i Hjørring i sidste spillerunde 27. juni.

- Jeg håber egentlig ikke, at den bliver afgørende, for det vil ikke gøre os noget, hvis vi allerede har afgjort det inden da, men vi må tage en kamp ad gangen. Hvis det bliver afgørende mod Brøndby, tager vi det med til den tid, siger Niclas Hougaard.