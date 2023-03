Fortuna Hjørring fik ram på ond ånd og er klar til pokalfinalen

HJØRRING:Fortuna Hjørring er godt på vej til at vinde kvindernes pokalturnering i fodbold for andet år i træk, efter at vendelboerne lørdag bookede billet til finalen.

De to seneste sæsoners danske mestre fra HB Køge blev slået med 2-0 i Hjørring, efter at det sidste lørdag var blevet 0-0 i Køge i den første kamp.

Fortuna Hjørrings sejr var den første over HB Køge i to år.

- Jeg synes jo, at jeg har prøvet meget i fodbold, men jeg har aldrig stået i en pokalfinale, så det bliver sindssygt fedt at prøve. Der var ikke mange, der troede på os, da vi trak de dobbelte danske mestre. At vi kan vinde over et hold, der næsten aldrig taber, med et nyt hold, der kun har været samlet i ni uger, er dybt imponerende.

- Det betyder også meget for mig, at vi kunne holde nullet mod dem i 180 minutter, og der er ikke nogen, der kan sige, at det ikke er fortjent, at det er os, der går videre, siger Fortuna Hjørring-træner Bo Zinck.

Efter en kvartfinalesejr over Brøndby og en semifinalesejr over HB Køge er de største forhindringer umiddelbart blevet overvundet på vejen mod en ny pokaltriumf. I finalen venter FC Nordsjælland.

- Det er altid farligt at sige. Det bliver en helt anden kamp, men det er i hvert fald sikkert, at vi har taget den sværeste vej til finalen, så man kan ikke sige, at vi ikke fortjener at stå der, siger Bo Zinck.

Glæden over at være i sin første pokalfinale var ikke til at tage fejl af hos Fortuna Hjørring-træner Bo Zinck. Foto: Martél Andersen

Fortuna Hjørring fik en drømmestart, da Rikke Dybdahl efter fem minutters spil bragte vendelboerne på finalekurs.

Angriberen, der i vinter blev hentet i FC Thy-Thisted Q, blev sendt afsted i dybden af Renee Marie Guion, og alene med HB Køge-målvogteren chippede Dybdahl bolden i mål via stolpen.

Så skulle HB Køge på jagt, og de forsvarende danske mestre var også nærgående et par gange. Blandt andet prellede et langskudsforsøg af på overliggeren, men Fortuna Hjørring kunne gå til pause foran 1-0.

Små 10 minutter inde i anden halvleg fik Fortuna Hjørring en mulighed for at fordoble føringen, da Omewa Joy Ogochuckwu kom i en god skudposition, men en HB Køge-forsvarer kom på tværs i sidste øjeblik og fik blokeret afslutningen.

Efter en god times spil kom Fortuna Hjørring alligevel på 2-0 og snublende tæt på pokalfinalen, og igen var det Rikke Dybdahl, der var på pletten.

Angriberen udnyttede Signe Baattrups oplæg til atter at chippe bolden over den fremstormende HB Køge-målvogter og ind i mål.

Rikke Dybdahl scorede begge Fortuna Hjørrings mål i sejren over HB Køge. Her chipper angriberen bolden i mål til 1-0. Foto: Martél Andersen

- Vi har lige talt om, at den, der lever skjult, lever godt. Rikke passer fantastisk med Joy (Omewa Joy Ogochuckwu, red.) i front, og jeg synes også, at Joy spillede en rigtig god kamp. Rikke er god til at snuse mulighederne op, og så har hun jo en fantastisk afslutningsfod.

- Som gammel forsvarsspiller må jeg dog også rose Kelly (Kelly Ann Livingstone, red.). Hun pakkede Cecilie Fløe helt ind, og det er bestemt ikke nemt. Der er mange, jeg kan rose i dag, men de tre gjorde det fantastisk, siger Bo Zinck.