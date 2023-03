Fortuna Hjørring fik ram på ond ånd og er klar til pokalfinalen

HJØRRING:Fortuna Hjørring er godt på vej til at vinde kvindernes pokalturnering i fodbold for andet år i træk, efter at vendelboerne lørdag bookede billet til finalen.

De to seneste sæsoners danske mestre fra HB Køge blev slået med 2-0 i Hjørring, efter at det sidste lørdag var blevet 0-0 i Køge i den første kamp.

Fortuna Hjørrings sejr var den første over HB Køge i to år, og efter en kvartfinalesejr over Brøndby er de største forhindringer umiddelbart blevet overvundet. I finalen venter enten FC Nordsjælland eller AGF.

Fortuna Hjørring fik en drømmestart, da Rikke Dybdahl efter fem minutters spil bragte vendelboerne på finalekurs.

Angriberen, der i vinter blev hentet i FC Thy-Thisted Q, blev sendt afsted i dybden af Renee Marie Guion, og alene med HB Køge-målvogteren chippede Dybdahl bolden i mål via stolpen.

Så skulle HB Køge på jagt, og de forsvarende danske mestre var også nærgående et par gange. Blandt andet prellede et langskudsforsøg af på overliggeren, men Fortuna Hjørring kunne gå til pause foran 1-0.

Små 10 minutter inde i anden halvleg fik Fortuna Hjørring en mulighed for at fordoble føringen, da Omewa Joy Ogochuckwu kom i en god skudposition, men en HB Køge-forsvarer kom på tværs i sidste øjeblik og fik blokeret afslutningen.

Efter en god times spil kom Fortuna Hjørring alligevel på 2-0 og snublende tæt på pokalfinalen, og igen var det Rikke Dybdahl, der var på pletten.

Angriberen udnyttede Signe Baattrups oplæg til atter at chippe bolden over den fremstormende HB Køge-målvogter og ind i mål.

Rikke Dybdahl scorede begge Fortuna Hjørrings mål i sejren over HB Køge. Her chipper angriberen bolden i mål til 1-0. Foto: Martél Andersen

Så var det op ad bakke for HB Køge. Sjællænderne fik lagt et udmærket pres i kampens slutfase. Da gæsterne i dommerens tillægstid fik bolden i nettet, blev scoringen dog annulleret for offside, og derfor kom Fortuna Hjørrings finaleplads aldrig i fare.