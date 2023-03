Fortuna Hjørring fik skræklodtrækning

HJØRRING:Fortuna Hjørring havde ikke heldet med sig, da der søndag aften blev trukket lod til semifinalerne i pokalturneringen.

Efter at have besejret Gjensidige Kvindeligaens nummer to fra Brøndby i kvartfinalen venter der nu Fortuna Hjørrings forsvarende pokalmestre to semifinaler mod de seneste års klart førende kvindeklub fra HB Køge, der i kvartfinalen gjorde det af med FC Thy-Thisted Q.

En lille trøst for Fortuna Hjørring er det måske, at den første semifinale skal spilles i Køge, mens vendelboerne har fordel af hjemmebane i returkampen.

I den anden semifinale mødes AGF og FC Nordsjælland. De første semifinaler spilles lørdag 18. marts med returkamp en uge senere.