Fortuna Hjørring fik tæv i topkamp

FODBOLD:Fortuna Hjørring tabte lørdag et vigtigt skridt i kampen om at vinde grundspillet i Gjensidige Kvindeligaen, da det på udebane blev til et 0-4-nederlag til HB Køge.

Nederlaget betyder, at Fortuna Hjørring på andenpladsen nu har fem point op til lørdagens modstandere.

Opgøret var de to holds andet og sidste indbyrdes møde i grundspillet, efter at det i sidste weekend blev 2-2 i Hjørring.

HB Køge - Fortuna Hjørring 4-0 (2-0) Mål: Emma Skou Færge (23. minut), 2-0 Kyra Carusa (45. minut), 3-0 Madalyn Ann Pokorny (67. minut), 4-0 Cornelia Kramer (80. minut) Advarsler: Lauren Sajewich (HB Køge, 37. minut), Angela Beard (Fortuna Hjørring, 66. minut) Fortuna Hjørrings opstilling (3-4-3): Line Geltzer Johansen - Alexandra Huynh (Olivia Møller Holdt, 38. minut), Laura Frank, Maria Mihaela Ficzay - Indiah-Paige Riley (Mathilde Carstens, 46. minut), Janelle Cordia (Maja Merete Hagemann), Karoline Olesen, Angela Beard - Emma Snerle (Asii Berthelsen, 85. minut), Sofie Lundgaard (Rebekka Frederiksen, 78. minut), Florentina Olar VIS MERE

Emma Skou Færge bragte efter 23 minutters spil HB Køge foran direkte på et hjørnespark, og i første halvlegs tillægstid blev ondt værre for Fortuna, da Kyra Carusa dukkede op ved fjerneste målstolpe og fordoblede HB Køges føring.

Midtvejs i anden halvleg blev det også 3-0 til hjemmeholdet. Efter en mislykket Fortuna-clearing havnede bolden hos Madalyn Ann Pokorny på kanten af feltet, og med hjælp fra en afretning tæt under mål kunne hun sende bolden i nettet bag Line Geltzer Johansen.

10 minutter før tid blev ydmygelsen af Fortuna Hjørring så total, da den tidligere AaB'er Cornelia Kramer bankede bolden i nettet fra kanten af feltet.