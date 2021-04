Fortuna Hjørring fyrer cheftræner

FODBOLD:Lørdagens 1-4-nederlag til Brøndby blev den sidste kamp for Niclas Hougaard som cheftræner i Fortuna Hjørring.

Fortuna Hjørring fortæller mandag i en pressemeddelelse, at cheftræneren er blevet fyret med øjeblikkelig virkning.

- Cheftræner Niclas Hougaard meddelte for nyligt, at han ikke ønsker at forlænge sin aftale med Fortuna - en aftale, der udløber 30. juni 2021. Fortuna finder derfor, at den bedste løsning er, at Niclas Hougaard fratræder straks og hjemsendes, skriver Fortuna Hjørring i pressemeddelelsen.

Den hidtidige assistenttræner Elena Sadiku overtager cheftræneransvaret i resten af sæsonen.