Fortuna Hjørring: Giv os Prag eller Paris

FODBOLD:Mens Brøndbys danske mestre lige nøjagtig klemte sig ind blandt de otte seedede hold i 1/8-finalerne i fodboldkvindernes Champions League, røg Fortuna Hjørring udenfor det gode selskab.

Det betyder, at de useedede vendelboer skal håbe på et mindre mirakel, hvis de skal klare sig videre.

- Det bliver meget svært, for det er ene stærke topmandskaber, der er tilbage i bowlen, erkender sportschef Peter Enevoldsen.

Han vurderer, at Fortuna vil have størst chance for at gå videre, hvis tjekkiske Slavia Prag komme op af hatten, når Uefa mandag 30. september trækker lod.

- De vil stadig være favoritter, men det er nok mod dem, vi har den største chance for avancement, siger Fortuna-chefen.

Men et møde med et af topmandskaberne med danskere i truppen er dog næsten at foretrække.

- Et eller andet sted kan vi lige så godt trække en af de helt store som Wolfsburg med Pernille Harder eller Paris Saint-Germain med Nadia Nadim, så vi kan prøve at måle os mod dem. Og den første kamp må gerne være i Hjørring. Taber vi nu den første kamp klart på udebane, vil det jo gå ud over interessen, siger Enevoldsen.

Udover de hold, der er nævnt her i artiklen kan Fortuna trække Lyon (Frankrig), Barcelona (Spanien), Bayern München (Tyskland) samt Manchester City (England).