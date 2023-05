Fortuna Hjørring håber på succestræner: - Det kommer an på ham selv

HJØRRING:Lørdag blev bronzemedaljerne i Gjensidige Kvindeligaen mere eller mindre sikret, og forude står en pokalfinale. I Fortuna Hjørring har cheftræner Bo Zinck fået et af Danmarks helt store flagskibe inden for kvindefodbold på rette kurs.

Men den tidligere divisionstræner i Jammerbugt FC og Thisted FC har kontraktudløb efter indeværende sæson, og dermed er fremtiden på de nordjyske kvinders trænerbænk uvist.

- Jeg har talt med klubben, og der kommer en afklaring i den nærmeste fremtid om, hvad jeg skal, og hvad jeg vil, fortæller cheftræneren efter sejren over mesterskabsbejlerne fra Brøndby.

Klubben har i sinde at få afklaring på trup og trænerstab inden for de kommende 14 dage, og dermed bliver det snart afgjort, om Bo Zinck fortsætter i sin nye rolle som kvindefodboldtræner. Den konstituerede formand i Fortuna Hjørring A/S, Torben Vandsted, lægger dog ikke skjul på, at klubben er varm på ham som cheftræner efter sommeren.

- Vi vil altid have den bedste træner, som man kan få til pigerne i Hjørring, og det er ham lige nu. Vi har ingen ønsker om at smide Bo ud, så det kommer meget an på ham selv, og hvad han gerne vil. Da han kom til, var det for at hjælpe os i en trængt situation, og nu har han gjort sig nogle erfaringer om, hvordan det er at træne kvinder. Så må vi høre på hans konklusion og arbejde ud fra det, lyder det fra Torben Vandsted.

Foruden træneren har en lang række spillere udløb i klubben, og dermed er der travlhed på administrationsgangene i klubben med de mange mesterskaber i historiebøgerne.

- Vi har ønsker om et hold, der er lige så godt som i dag, når vi starter grundspillet igen til september. Det er den opgave, som vi står med nu, og det skal være på plads inden for de næste 14 dage, slår formanden fast.

Med lørdagens sejr skal FC Nordsjælland kun smide point i én ud af de kommende fem kampe - med den første af slagsens søndag - for bronzemedaljerne rent matematisk er sendt til Hjørring. Dermed kan der potentielt ikke være meget på spil i resten af sæsonen foruden landspokalfinalen på Aalborg Stadion 21. juni mod netop Farum-klubben.

Alligevel ser Bo Zinck ild i øjnene på sine spillere, der ikke tager let på opgaven trods de mange point ned til fjerdepladsen og et stort spring op til mesterskabsduellen mellem HB Køge og Brøndby.

- Pigerne har modbevist den slags spørgsmål. De træner hårdt og er der til kampene. Det er jeg stolt af, for det er ikke let at gøre. Vi har en finale over alle finaler 21. juni, og bygger vi på det fra dagens kamp, så vinder vi den. Der er ingen tvivl, siger Bo Zinck.

Dermed må den nærmeste fremtid vise, om det bliver fodboldtrænerens sidste dessiner ved roret på det nordjyske flagskib - eller rejsen fortsætter efter sommeren.