Fortuna Hjørring har flere på blokken til cheftrænerposten

HJØRRING:I disse dage er det uden tvivl det knusende nederlag til HB Køge, der kommer til at fylde mest i Fortuna Hjørring. Med mandagens sejr på 6-1 i Hjørring er de forsvarende mestre på vej mod endnu en triumf efter at have hægtet nordjyderne af. Dermed er de historiske tophold, Fortuna Hjørring og Brøndby, igen sendt efter sjællænderne, der gennem de seneste sæsoner er braget igennem på den danske kvindefodboldscene.

- Hvis vi ser på det med danske briller - og uden Fortuna-brillerne - er det jo godt. Det er med til at trække os andre. Når vi kigger fra den store helikopter, er det godt, og det betyder, at vi andre har noget at arbejde med, siger elitechef i Fortuna Hjørring, Jakob Borup, om HB Køges markante frembrud.

Når nederlaget til dem er kommet på afstand, har Borup og resten af klubledelsen en stor opgave at føre i mål. Cheftræner Brian Sørensen skifter nemlig til engelske Everton efter indeværende sæson, og dermed skal der findes en ny frontperson i Hjørring.

- Det er vi da kede af. Vi fik en langtidskontrakt med Brian for at skabe stabilitet omkring det hele. Det gjorde selvfølgelig ondt, og så må vi finde ud af, hvordan vi kan bygge videre, siger elitechefen.

Brian Sørensen havde seks måneders opsigelse i den tre år lange kontrakt. Derudover er Fortuna Hjørring gået med til at lade ham tage tidligere til England. De tre år på papiret var ellers en vigtig del af klubbens strategi - og den lange udsigt er fortsat højt prioriteret hos Fortuna Hjørring.

- Det er jo svært at stavnsbinde folk i dag, og det er en del af forhandlingerne. Det er bare meget vigtigt at få én ind i længere tid til at bygge på vores spillestil og den organisation, som vi har. Vi ved godt, at det er en risiko, at en god træner også kan forsvinde igen, selvom vi finder den rette, siger Jakob Borup.

Han bekræfter, at Fortuna Hjørring allerede nu har en række kandidater. Klubben har nemlig fået en del henvendelser, ligesom man selv har været ude og snakke med mulige cheftrænere. Men listen er fortsat lang.

Selvom nordjyderne får svært ved at indhente HB Køge, er der fortsat en Champions League-plads til sølvvinderne i Gjensidige Kvindeligaen, og det er ligeledes et vigtigt aspekt i jagten.

- Det har en stor betydning. Men Fortuna har jo også et godt navn, og der er vi heldige, tilføjer Jakob Borup.

Nu skal klubben tygge på de aktuelle navne for at finde ud af, hvem der skal overtage Brian Sørensens rolle efter én sæson i Fortuna Hjørring, hvor han tidligere har haft stor succes.

- Vi er åbne over for alt. Vi lukker os ikke ned. Vi skal bare have den bedste i forhold til en, der kan lykkes med opgaven. Det overordnede er, at vi har kørt spillestil ind fra U14 til ligaen, og de har samme spillestil. Vi vil have en, der kan køre det videre eller videreudvikle den. Vi udvikler vores spillere til vores koncept, lyder det fra sportschefen.