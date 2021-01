Fortuna Hjørring henter forsvarsspiller i Sverige

FODBOLD:Fortuna Hjørrings danske mestre i kvindefodbold har fredag forstærket forsvaret frem mod forårssæsonen med Maria Møller Thomsen, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Maria Møller Thomsen kan både spille back og stopper, og hun kommer til Fortuna Hjørring fra svenske Växjö. I Sverige har hun også spillet for Malmø-klubben LB07.

- Det var tid til at komme hjem igen efter, at jeg har udviklet mig positivt i svenske damallsvenskan i de seneste tre år, og så er det helt naturligt at søge til Fortuna. Jeg har altid haft som mål at komme til at vinde et dansk mesterskab og spille europæisk fodbold.

Maria Møller Thomsen og Fortuna Hjørring har indgået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2022.