Fortuna Hjørring hyrer tidligere ungdomslandstræner

FODBOLD:Fortuna Hjørrings fodboldkvinder styrker talentudviklingen med ansættelsen af Elana Sadiku, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Den 27-årige svensker med rødder i Kosovo bliver ny leder af Fortuna Hjørrings fodboldakademi, Dana Cup Academy.

- Jeg er glad for at være på et sted, hvor man i den grad satser på udvikling af helt unge fodboldspillere, ligesom det betyder meget at være i kontakt med spillerne i elitetruppen, spillere på topplan, selv om de stadig er meget unge, siger Elena Sadiku i pressemeddelelsen.

Elena Sadiku har senest været ungdomslandstræner i Sverige og ved siden af jobbet på Dana Cup Academy skal hun også være assistent for cheftræner Niclas Hougaard på førsteholdet.