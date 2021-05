Fortuna Hjørring i frit fald: Dumper ned på fjerdepladsen

FODBOLD:Søndag var sidste chance for Fortuna Hjørring, hvis de skulle gøre sig forhåbninger om at komme i nærheden af de to øverste pladser i slutspillet og dermed Champions League-billetter.

Vendelboerne snublede dog hjemme mod Brøndby og tabte 1-2, og dermed sakkede de ikke bare andegyldigt agterud i forhold til toppen. De dumpede også helt ud af medaljerne. KoldingQ vandt nemlig samtidig over Nordsjælland og henviser dermed Fortuna til fjerdepladsen.

Brøndby var også det bedste hold i søndagens opgør i Hjørring, men det var alligevel hjemmeholdet, der kom foran. Olivia Møller Holdt drev en omstilling og følte sig snydt for et straffespark, men Sofie Lundgaard var vaks ved havelågen og bankede efterfølgende bolden ind til 1-0 for Fortuna.

Efter pausen vendte Brøndby dog kampen på hovedet. Først scorede Caroline Pleidrup direkte på hjørnespark i det 51. minut. Her så målmand Line Geltzer Johansen mildt sagt uheldigt ud, da hun boksede bolden i eget net.

Det var også efter spil og chancer, at Brøndby tog sejren i det 86. minut ved Nanna Christiansen, der fik lov at stå helt umarkeret ved bagerste stolpe og heade et indlæg i nettet til 2-1-sejr for gæsterne.

Der resterer endnu tre spillerunder af slutspillet i Gjensidige Kvindeligaen, men bronzen er nu det højst opnåelige for vendelboerne.