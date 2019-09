Fortuna Hjørring i vildt målorgie: Lukkede fem mål ind - og smækkede selv otte i kassen

FODBOLD:Det er ikke hverdagskost, at Fortuna Hjørring bedste hold lukker fem mål ind. Det skete lørdag i udekampen mod OdenseQ i Gjensidige Kvindeligaen, men vendelboerne hev alligevel sejren med de vanvittige cifre 8-5.

Der var spillet mindre end ét minut, da fynboerne kom foran på et indlæg til bagerste stolpe, og stadionuret havde kun rundet seks minutter, da OdenseQ udnyttede en dødbold til at heade 2-0 i nettet. To nye spillere en bagkæden bidrog ikke til stabiliteten.

Chokstarten fik Fortuna Hjørring til at kaste sig ud i en modoffensiv, og minuttet efter faldt reduceringen på et selvmål. Udligningen til 2-2 blev sendt ind efter 11 minutter ved Emma Snerle på et indlæg til første stolpe.

Odense var dog ikke færdige med at bide fra sig. De kom foran på ny i det 20. minut - på en dyb stikning, der overrumblede Fortuna-defensiven. Igen gik der dog kun et minut, før Fortuna havde udlignet. Sara Holmgaard sendte et fornemt direkte frispark over i det lange målhjørne.

Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Fortuna kom foran for første gang i det 29. minut, da fynboernes keeper samlede en tilbagelægning op. Det udløste et inddirekte frispark foran det lille felt, og det udnyttede Sara Holmgaard med sin anden scoring til 4-3 for vendelboerne.

Det blev også 5-3 og 6-3 kort før pausen ved mål fra Caroline Møller Hansen og Sofie Lundgaard, og det afgjorde reelt kampen.

Målvanviddet fortsatte dog i anden halvleg, hvor Sofie Lundgaard igen var på plettet på en løs bold foran mål til 7-3. Siden sløsede Fortuna atter defensivt og forærede OdenseQ to reduceringsmål til 7-4 og 7-5, inden Caroline Møller Hansen lukkede målballet med 10 minutter tilbage.

Med sejren på 8-5 holder Fortuna Hjørring sig på omgangshøjde med oprykkerne Farum BK i toppen af Gjensidige Kvindeligaen.