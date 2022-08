Fortuna Hjørring led sent nederlag i europæisk exit

FODBOLD:Fortuna Hjørring tabte søndag aften, da de nordjyske kvinder kæmpede med svenske Kristianstad DFF om tredjepladsen i Champions Leauge-kvalifikationspuljen. Her vandt Kristianstad i forlænget spilletid, da Gabrielle Carle gjorde det til slutresultatet 3-2 til svenskerne.

Trods sejren til gæsterne er skandinaverne fælles om at misse pladsen i det fornemme, europæiske selskab, da svenskerne tabte til puljevinderne Ajax, og Fortuna Hjørring tabte til Eintracht Frankfurt inden duellen om tredjepladsen.

Fortuna Hjørring - Kristianstad DFF 2-3 (1-1) Fodbold, kvinder, Champions League-kvalifikation, pulje 3

Mål: 1-0 Camilla Kur (14. minut), 1-1 Gabrielle Carle (25. minut), 2-1 Maria Fizcay (66. minut), 2-2 Amanda Andradottir (72. minut), 2-3 Gabrielle Carle (116. minut) VIS MERE

Fortuna Hjørring kom ellers foran efter 13 minutter, da Camilla Kur scorede fra kanten af feltet efter en omstilling. Ti minutter senere udlignede Gabrielle Carle for gæsterne, da en mislykket clearing kastede en stor chance af sig til Kristianstad. Her stod canadieren ved fjerneste stolpe, og Adelaide Gay i Fortuna-målet stod ikke en chance.

Efter en times spil kom Fortuna Hjørring igen foran, da Maria Ficzay sendte et hovedstød ind til 2-1 efter et hjørnespark. Føringen holdt dog kun i ti minutters tid, da Amanda Andradottir sendte et stærkt langskud afsted fra distancen til 2-2.

Det betød, at kampen skulle i forlænget spilletid. Her var der ganske få minutter tilbage, da Gabrielle Carle blev noteret for et mål. Det lignede dog mest af alt et indlæg fra siden af feltet, som canadieren lagde ind foran Adelaide Gay. Målvogteren gik ud i bolden og missede indlægget, som ingen af Kristianstad-spillerne formåede at prikke ind.

I stedet strøg Carles indlæg ind til et sejrsmål, som sikrede tredjepladsen for Kristianstad DFF.