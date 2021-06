Fortuna Hjørring mister sin anfører - flytter til udlandet

HJØRRING:Fortuna-anfører Sara Thrige er tabt for klubben, der i denne sæson overraskende måtte nøjes med bronze-medaljer.

Den 25-årige landsholdsspiller har kontraktudløb og har valgt ikke at forlænge opholdet i Hjørring.

Det skriver Fortuna Hjørring i en pressemeddelelse.

- Jeg har her ved kontraktudløb valgt, at tage imod et tilbud i udlandet. Det har været en svær beslutning. Fortuna føles som mit hjem, og har været det igennem fire år, siger Sara Thrige.

- Der har været både opture og nedture i min tid her, og selv om den seneste sæson ikke gik som håbet, ser jeg tilbage på de sidste fire år med glæde, og tager nogle fantastiske minder, oplevelser og bekendtskaber med mig videre, siger hun i pressemeddelelsen fra klubben.

- Det var en kæmpe udfordring for mig, da jeg kom til klubben, og der gik lang tid, inden jeg blev fast starter og fik en fast position. Men jeg har lært sindssygt meget af det, og det er både som fodboldspiller og menneske. Jeg har udviklet mig helt vildt meget i et trygt og godt miljø. Så jeg føler, jeg er klar til at kaste mig ud i en ny udfordring i udlandet, siger Sara Thrige, der i noget tid har ytret ønske om at prøve lykken i udlandet, men i hvilken klub det sker, er endnu ikke meldt ud.

Fortuna Hjørring , der nu skal se sig om efter en ny anfører, ønsker Sara Thrige al muligt held og lykke med fodboldspillet og den nye tilværelse, hvor end hun slår sig ned.