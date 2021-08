Fortuna Hjørring sender AaB mod bunden

FODBOLD:Fortuna Hjørring leverede en professionel indsats, da de på hjemmebane gik ind til lokalopgøret mod AaB.

Fortuna dominerede kampen fra start til slut og kunne på to mål af Emma Snerle og et af Olivia Holdt Møller notere sig for en 3-0-sejr og spille sig op på førstepladsen i Gjensididge Kvindeligaen med ni point efter tre kampe.

Omvendt skidt står det til hos AaB, som har ambitioner om at blive en del af top-6. Cheftræner Claus Larsens tropper har efter tre kampen endnu ikke fået point på tavlen.

Gennem de 90 minutter var bolden næsten konstant i fødderne på Fortuna-spillerne, men AaB stod godt imod i defensiven godt hjulpet på vej af Claus Larsen, som dirigerede sit hold i alle 90 minutter plus det løse.

Den første store chance tilfaldt værterne efter ni minutter. Indiah-Paige Riley drev gæk med AaB's venstreside og smed et hårdt indlæg ind i feltet. AaB's Emma Nøddelund satte foden på og var tæt på at styre bolden i eget mål, men AaB-keeper Emberly Sevilla fik hentet bolden nede ved stolpen.

Mathilde Carstens og Indiah-Paige Riley var en vedvarende trussel i AaB's venstre forsvarsside. Det var også her det første mål blev skabt.

Indiah-Paige Riley tog et træk i feltet og blev nedlagt af Amadine Pierre-Louis. Dommer Mikkel Redder tøvede et sekund, men pegede så på pletten. Straffesparket eksekverede topscorer Emma Snerle med en nærmest kølig arrogance.

Efter 1-0-målet fortsatte Fortuna dominansen og fik spillet sig frem til flere fine chancer, men koldblodigheden svigtede over for Emberly Sevilla i AaB-målet.

Modsat var det begrænset, hvad AaB'erne skabte. Gæsterne havde svært ved at holde fast i bolden, og derfor var første halvlegs eneste muligheder to blokerede skud fra kanten af feltet.

En portion fornyet energi med tre indskiftninger og et kvarters pause gjorde godt for udeholdet.

AaB fik i starten af anden halvleg taget brodden af Fortunas pres og fik på et indlæg kreeret en fin hovedstødsmulighed, som Pernille Pedersen styrede i favnen på Fortuna-målvogter Line Johansen.

Som kampen skred frem kom bolden igen mere og mere for fødderne af hjemmeholdet, som dog havde ualmindeligt svært ved at tilspille sig de helt oplagte scoringschancer.

Det var derfor naturligt, at det var en dødbold, som 15 minutter før tid skulle bryde dødvandet for Fortuna-offensiven.

Olivia Møller Holdt var 10 minutter forinden kommet på banen til sin sæsondebut, efter hun i opstarten havde døjet med en skade. Den unge offensivspiller tog sig af frisparket, som hun flot sendte i mål.

Kort efter scorede Emma Snerle en Perle, da hun med et langskud passerede Emberly Riley til slutstillingen 3-0.

På fredag venter endnu et nordjysk opgør for Fortuna Hjørring, som skal en tur til Thisted, mens AaB får besøg af mestrene fra HB Køge.