Fortuna Hjørring skal måle sig med et af verdens bedste hold

FODBOLD:Der venter Fortuna Hjørrings fodboldkvinder en ordentlig mundfuld, når de forsvarende danske mestre i eftermiddag spiller den første af to ottendedelsfinaler i Champions League.

På Estadi Johan Cruyff er modstanderen FC Barcelona, der i sidste sæson nåede frem til semifinalerne i turneringen.

- Vi skal møde et af de bedste hold i verden, så det siger sig selv, at det bliver en stor opgave, men vi glæder os rigtig meget til at prøve os af mod en modstander på det niveau, siger Fortuna Hjørring-træner Niclas Hougaard.

I sidste sæson blev ottendedelsfinalerne endestationen for Fortuna Hjørring, da det blev til et samlet nederlag på hele 0-11 til de senere vindere, franske Lyon, og det er en opgave af samme kaliber, der venter nu, vurderer Niclas Hougaard.

- Jeg tror, at Barcelona kommer til at konkurrere med Lyon om at være de bedste i verden i år og i fremtiden, så jeg vil sige, at det er modstandere på nogenlunde samme niveau, siger han.

Fortuna Hjørring skal forsøge at komme fra Barcelona med et resultat, der giver noget at spille for i næste uges returkamp i Hjørring.

- Succeskriteriet er altid at vinde, men det her er en kamp, hvor vi må tage nogle minutter ad gangen og se, hvor langt det rækker. Vi kan godt komme hjem med et smalt nederlag og så alligevel sige, at vi har gjort mange ting rigtigt, siger Niclas Hougaard.

Der er kampstart i Barcelona klokken 16.45.