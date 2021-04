Fortuna Hjørring skifter ud på to vigtige positioner

FODBOLD:Når sæsonen slutter, skiller Fortuna Hjørring sig af med både cheftræner og akademichef.

Således bliver kontrakterne for henholdsvis cheftræner Niclas Hougaard og akademichef Adam Harell ikke forlænget, når de udløber ved indgangen til denne sommer.

Af pressemeddelelsen, der er udsendt af klubben, fremgår det, at Fortuna Hjørring fremover vil en mere resultatorienteret vej.

- Vi beklager naturligvis, at Niclas Hougaard ønsker at forlade Fortuna. Vi kan kun respektere det arbejde, han har lagt i klubben, og de resultater, han er nået frem til. Vi har et ønske om, at Fortuna fortsat skal være et hold i toppen af dansk og europæisk fodbold. Det mål må vi så forfølge med en ny cheftræner, siger direktør i Fortuna Hjørring, Jette Andersen, i pressemeddelelsen.

Dermed er man altså ikke helt enige om, hvilken vej, klubben i fremtiden skal bevæge sig mod.

Kaotisk år for flere klubber

- Det har været et kaotisk år for flere klubber, men især for Fortuna Hjørring med Dana Cup, fortæller Niclas Hougaard til Nordjyske.

- Spørgsmålet var, hvordan man ville bygge sit fundament for fremtiden, og det har vi ikke kunnet nå til enighed om, siger han endvidere.

Hvad fremtiden nu bringer for Niclas Hougaard, er han endnu ikke afklaret omkring.

- Fortsætte inden for fodboldverdenen. Talentudvikling og fodbold på højeste niveau. Om det er piger eller drenge, det ved jeg ikke endnu. Det er også en af grundene til, at vi gerne ville have meddelelsen ud så tidligt som muligt, så begge parter kan komme videre, siger han.

Undren hos akademichefen

Det vækker undren hos klubbens akademichef, Adam Harell.

Han er helt på linje med Niclas Hougaard i tilgangen til de fleste ting, og de to arbejdede også sammen hos AaB.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke kan mødes, for man har haft et kæmpe trænertalent med store visioner, som kunne have drejet projektet videre, lyder det fra Adam Harell.

Han fortæller endvidere, at klubben stiftede akademiet tilbage i 2017, og siden da har eliteårgangen blot tabt en enkelt gang. Det skete på udebane mod Brøndby, som sikrede sig alle tre point via en overtidsscoring.

- Det stiller ikke klubben i en heldig situation, at den skal finde to nøglepersoner til den kommende sæson, siger Adam Harell.

Fortuna Hjørring vandt det danske mesterskab i 2020 med Niclas Hougaard ved roret.

I denne sæson nåede klubben da også frem til ottendedelsfinalerne i Champions League, der dog blev endestationen efter et samlet nederlag på 0-9 til FC Barcelona.

En af klubbens spillere, Emma Snerle, blev ved den lejlighed belønnet for sit talent.