Fortuna Hjørring skuffede igen

FODBOLD:For mindre end en uge siden blev Fortuna Hjørring sat eftertrykkeligt på plads af topholdet HB Køge, der vandt hele 6-1 på vendelboernes hjemmebane.

Det chok så Fortuna ikke ud til at være kommet sig helt over, da de lørdag eftermiddag gæstede Kolding, der er agterlanterne i slutspillet. I hvert fald endte kampen skuffende 1-1.

Signe Baattrup gav ellers vendelboerne en perfekt start, da hun efter 34 minutters spil udnyttede Florentina Olars flotte oplæg til at bringe sit hold foran i fri position ved bagerste stolpe.

Men hjemmeholdet fra Kolding slog tilbage blot to minutter senere, da de udnyttede et kæmpe defensivt koks hos Fortuna. Målmand Adelaide Gay gik langt ude af sit mål for at opsnappe en lang aflevering, men hun sparkede i stedet et hul i luften, så Sofie Hornemann let kunne trille bolden i tomt net til udligning.

Fortuna Hjørring kan dog glæde sig over, at andenpladsen i Gjensidige Kvindeligaen er i hus, da Brøndby ikke kan nå at indhente dem. Men guldet sidder HB Køge tungt på, da sjællænderne er syv point bedre og har en kamp i baghånden mod FC Thy/ThistedQ søndag eftermiddag.

Der resterer fem runder af slutspillet.