Fortuna Hjørring sled sig foran FC Thy i nordjysk duel

FODBOLD:Fortuna Hjørring har igen håneretten i nordjysk kvindefodbold. Fredag overhalede de nemlig de nordjyske kolleger fra FC Thy Thisted Q efter et direkte opgør mellem de nordjyske mandskaber i Thisted.

Opgøret bølgede til begge sider og blev en fysisk affære på en kold efterårsaften. Men i sidste ende gjorde indskiftede Omewa Joy Ogochukwu det til en markant sejr til det hjørringensiske storhold.

FC Thy Thisted Q - Fortuna Hjørring 0-3 (0-1) Fodbold, Gjensidige Kvindeligaen Mål: 0-1 Signe Baattrup (33. minut), 0-2 Omewa Joy Ogochukwu (84. minut), 0-3 Omewa Joy Ogochukwu (86. minut) FC Thy-opstilling (4-4-2): Maja Bay Østergaard - Janni Nystrup, Matilde Kjeldgaard (Emilie Billing, 89. minut), Rikke Boldrup (Line Kristensen, 45. minut), Cecilie Bro - Emilie Pedersen (Michelle Sandfeld, 77. minut), Pernille Pedersen, Camilla Nielsen, Malene Yde Hedegaard (Anna Givskov, 70. minut) - Malene Sørensen (Rikke Dybdahl, 70. minut), Vibeke Andersen Fortuna Hjørring-opstilling (3-4-3): Adelaide Gay - Sara Holmgaard, Angela Beard, Laura Frank (Maria Ficzay, 69. minut) - Florentina Olar, Tila Peltonen (Sofie Lundgaard, 69. minut), Janelle Cordia, Indiah-Paige Riley (Thea Rhode, 81. minut) - Signe Baattrup (Karoline Olesen, 81. minut), Camilla Kur (Omewa Joy Ogochukwu, 69. minut), Ashley Riefner VIS MERE

Det nordjyske opgør blev fløjtet i gang, mens regnen stille og roligt indtog Lerpytter Stadion i Thisted. Det fik sin indflydelse på spillet, der til tider var udfordret for begge mandskaber på det småvåde græstæppe.

Det tunge græs var måske også med til at sænke boldens fart, da Signe Baattrup omtrent et kvarter inde i kampen opsnappede en tilbagelægning i Thy-forsvaret. Men den 22-årige offensivspiller sparkede i sidenettet.

Det gjorde hun ikke efter en halv time, da Baattrup selv førte an i en omstilling. Her førte hun bolden ned til feltet og fandt derefter Ashley Riefner på kanten, der sendte et fladt indlæg ind foran mål. Her stod Baattrup klar og satte sidste fod på sit eget angreb og sendte Fortuna Hjørring foran.

Sekunder inde i anden halvleg udbyggede Camilla Kur føringen, men der blev efterfølgende dømt offside på den lange bold frem til den erfarne angriber. Derefter tog thyboerne initiativet og pressede på for en udligning mod de nordjyske kolleger.

Det var dog Fortuna Hjørring, som var tættest på at score igen efter pausen. Ad flere omgange viste Maja Bay Østergaard sine reflekser frem i FC Thy-målet, og vendelboerne kom forgæves til en række store chancer fra klos hold.

Landsholdsmålmanden måtte dog komme til kort, da Omewa Joy Ogochukwu opsnappede en bold fra forsvarsgeneralen Matilde Kjeldgaard. Det gav en friløber, som nigerianeren sikkert omsatte til en udbygning af føringen med seks minutter tilbage.

Kun halvandet minut senere dukkede Ogochukwu igen op, da en omstilling resulterede i direkte duel mellem hende og Maja Bay Østergaard. Den vandt angriberen igen, og dermed stod der pludselig 3-0 til de grønblusede gæster.

Fortuna Hjørring indtager nu tredjepladsen i Gjensidige Kvindeligaen med 15 point, mens FC Thy ligger på fjerdepladsen med 13 point.

FC Thy Q mod Fortuna Hjørring