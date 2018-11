Fortuna Hjørring slog tilbage i Kolding

FODBOLD: Fortuna Hjørrings sejrsvante kvinder har mødt mere modgang end normalt i denne sæson i 3F Ligaen, hvor de halter fem point efter rivalerne fra Brøndby.

Onsdag aften gik alt heller ikke efter planen for vendelboerne i udekampen mod KoldingQ. Sara Holmgaard begik straffespark efter en god halv time, og det omsatte hjemmeholdets Louise Eriksen sikkert.

Fortuna Hjørring lod sig dog ikke ryste og slog tilbage bare ét minut senere. Tamires Gomes sendte et indlæg i feltet, som Caroline Møller ikke nåede helt frem til. Målmanden gav dog en retur, som stortalentet Emma Snerle ekspederede over stregen til 1-1.

Foto: Nicolas Cho Meier

Første halvleg kørte på de sidste sekunder, da Fortuna fik yderligere et boost at gå til pausen med. Igen havde brasilianske Tamires en god fod med, da hendes indlæg fandt Caroline Møller. Sidstnævnte sparkede iskoldt bolden i nettet til 2-1 for Fortuna.

Anden halvleg var blot fem minutter gammel, da Fortunas helt store profil, Tamires, selv kom på tavlen og lukkede kampen til 3-1. Denne gang var det Caroline Møller, der stod for oplægget.

Ligeledes onsdag aften vandt Brøndby så klart som 8-0 ude over bundproppen B93.