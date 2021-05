Fortuna Hjørring snuppede bronzemedaljerne

FODBOLD:Med en 1-0-sejr på udebane over Kolding sikrede Fortuna Hjørring sig lørdag bronzemedaljerne i Gjensidige Kvindeligaen.

De forsvarende mestre har ikke kunnet holde trit med HB Køge og Brøndby i toppen af rækken, men lørdagens sejr betyder dog trods alt, at vendelboerne ikke længere kan miste tredjepladsen til Kolding.

Kolding Q - Fortuna Hjørring 0-1 (0-0) Mål: 0-1 Olivia Holdt (78. minut) VIS MERE

- Det var en rigtig god sejr i dag, så det er afgjort inden sidste runde. Vi har tabt en del ærgerlige point undervejs i sæsonen, men Elena (Elena Sadiku, red.) fortjener stor ros, efter at hun har overtaget holdet. Det var en god afslutning på sæsonen, siger Fortuna Hjørring-direktør Jette Andersen.

Til gengæld ser det ikke ud til, at tredjepladsen giver en plads i Champions League-kvalifikationen, som det ellers blev meldt ud i første omgang, da en stor reform af den europæiske klubturnering blev vedtaget i foråret.

- Vi har siden fået at vide, at det var en fejl, så det må vi som udgangspunkt gå ud fra, at den ikke gør, siger Jette Andersen, der håber, at Fortuna Hjørring i næste sæson er tilbage i kampen om de helt sjove placeringer.

- Det skal vi, men det er ikke nogen hemmelighed, at mange spillere gerne vil til udlandet, så vi ved ikke, hvilket hold vi har, men sådan er det for mange klubber, siger Jette Andersen.