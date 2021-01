Fortuna Hjørring snupper 16-årigt stortalent i Nordsjælland

FODBOLD:Mange af Fortuna Hjørrings bærende spillere er teenagere. Det er et klart symbol på de seneste års markante fokus på talentudvikling i den nordjyske storklub på kvindesiden.

Søndag markerede vendelboerne sig igen som et hold med fokus på talentudvikling og unge spillere. Her præsenterede de nemlig 16-årige Mathilde Carøe Vistisen, der har spillet i FC Nordsjælland det seneste halvår.

- Mathilde er en spiller, som vi har ønsket at arbejde sammen med i lang tid. Vi tror på, at vi kan være med til at udvikle Mathilde til at blive en fremtidens profil i Kvindeligaen. Derfor er vi meget glad for, at det nu lykkedes os at få Mathilde tilknyttet, udtaler cheftræner Niclas Hougaard.

- Aftalen med Mathilde er en cadeau til vores setup og det talentprogram, som vi hele tiden arbejde på at optimere. Mathilde er et bevis på, at vi kan tiltrække nogle af de bedste, unge kvindefodboldspillere i Danmark, tilføjer han.

Dermed ser de forsvarende mestre ud til at have en markant tilføjelse klar til midtbanen ganske snart.

- Mathilde er en dygtig midtbanespiller, der både har gode visioner i sit spil frem i banen. Samtidigt kan hun binde spillet sammen og være et omdrejningspunkt centralt i banen. Hun har en stærk pasningsfod og dækker store områder på banen. Hun er et godt eksempel på en midtbanespiller, der både kan skabe balance for vores hold og ubalance for modstanderen, lyder det fra cheftræneren.

Mathilde Carøe Vistisen har spillet 5 U17-landsholdkamp og 9 kampe på U16-landsholdet. Foruden Fortuna Hjørrings ligamandskab kommer hun til at være en del af Dana Cup Academy.