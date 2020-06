Fortuna Hjørring spillede sig i Champions League: - En stor forløsning

FODBOLD:Fortuna Hjørring bookede onsdag aften billet til næste sæsons Champions League, da vendelboerne med en hjemmesejr på 3-0 over FC Thy - Thisted Q som minimum er sikre på en andenplads i Gjensidige Kvindeligaen.

- Det er vi selvfølgelig meget glade for både for byen og klubben. Vi har ikke været i tvivl om, at vi nok skulle være gode nok til at slutte i top-to, men det er en stor forløsning efter den her corona-pause, hvor vi ikke har vist, om vi overhovedet skulle spille fodbold på den her side af sommeren.

- Det er vigtigt, at vi som klub kan blive ved med at være en del af Champions League, da det er afgørende for, at vi kan fastholde vores koncept med at udvikle unge spillere, lyder det fra Fortunas cheftræner, Niklas Houggard.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

Fortuna Hjørring viste undervejs i kampen, at der på trods af thyboernes flotte udvikling stadig er stor niveauforskel mellem de to hold. De dominerede langt størstedelen af opgøret og efter en lille halv time kunne Sara Holmgaard heade hjemmeholdet foran på et hjørnespark.

Kort før pausen kunne Sanni Franssi udbygge føringen med en blød halvflugter over i det lange hjørne, og sejren blev endeligt cementeret i slutminutterne, da Sara Thrige gjorde det til 3-0.

- Vi havde lidt problemer med at komme i gang, men da vi først fandt kombinationerne, så lykkedes vi med vores plan, siger Fortuna-træneren.

FC Thy - Thisted Q’s cheftræner, Torben Overgaard, anerkender, at der stadig er stor forskel på de to hold.

- Fortuna viste, at der stadig er klasseforskel. Vi rammer intet, af det vi ville. Vi vidste, at skulle vi få noget med fra den her kamp, så skulle vi arbejde 50 procent hårdere end Fortuna. Så jeg er sådan set ikke skuffet over resultatet, men mere vores indsats på banen.

Thyboerne kan dog stadig afgøre, om de skal have hængt bronzemedaljer om halsen, da Brøndby IF onsdag aften slog FC Nordsjælland med 1-0. Dermed har de stadig kun to point op til FC Nordsjælland

- Vi tager til Nordsjælland på lørdag med troen om, at vi kan skabe en lille overraskelse. Vi har ikke tabt til dem i sæsonen, så vi skal over at gøre ondt på dem, og så må vi håbe, det er nok, siger Torben Overgaard.

Omvendt betyder det, at der er status quo i toppen af rækken, hvor Fortuna Hjørring fortsat har et forspring ned til Brøndby på to point. Fortuna Hjørring skal på lørdag til Kolding, inden turneringen lørdagen efter slutter af med et brag mellem de to guldaspiranter, der meget vel kan afgøre, om det bliver Fortuna eller Brøndby, som kan lade sig kåre som danmarksmestre.